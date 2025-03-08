Anxiety di Doechii: testo, traduzione in italiano e significato della canzone (video)
Traduzione in italiano, testo e significato di Anxiety di Doechii: il pezzo trasmette un senso di oppressione e paranoia
Da molti vista come la nuova regina del rap femminile, DOECHII viene dalla Florida e, dopo il trionfo ai Grammy Awards dove ha vinto il premio “Miglior album rap” (unica artista a riuscire nell’impresa dopo Lauryn Hill e Cardi B), continua a conquistare le classifiche globali con la sua musica.
Nel bel mezzo della settimana della moda di Parigi che ha visto la presenza anche della nuova superstar del rap, è uscita a grande richiesta “Anxiety”, il nuovo brano della “Swamp Princess”.
La canzone, che campiona la celebre hit “Somebody That I Used to Know” di Gotye e Kimbra del 2011, è diventata virale ancora prima di essere pubblicata ufficialmente. Caricata inizialmente in maniera indipendente sul canale YouTube dell’artista 5 anni fa e poi utilizzata come ‘sample’ anche dal rapper Sleepy Hallow nel 2023 nel suo omonimo brano (attualmente alla #15 della classifica Spotify globale), ha spopolato su TikTok nelle ultime settimane con oltre 80.000 creazioni nelle ultime 24 ore ed oltre 650.000 visualizzazioni nel weekend. Il video su YouTube è inoltre balzato da 200.000 a 2.9 milioni di views in poco più di una settimana.
Registrata ex novo da Doechii, ora prende finalmente vita la versione ufficiale di “ANXIETY”, da oggi su tutte le piattaforme digitali e in tutte le radio in Italia.
CLICCA QUI PER VEDERE IL VISUAL VIDEO DI “ANXIETY” DI DOECHII.
Il testo di Anxiety di Doechii
Leggi il testo di Anxiety di Doechii.
Anxiety
Keep on trying me
I feel it quietly
Tryna silence me
My anxiety
Can’t shake it off of me
Somebody’s watching me
And my anxiety
Solo, no mojo
I bounce back, no pogo
Unhappy, no homo
New brands, no logos
Money on my juggla, natural hustler
Think I need a smuggler up in Russia
You could be my butler, shine my cutla’
Shout out to Oyenda, that’s the guzzler
Okay, next thing, my life is a wet dream
I call it a sex scene, the bag is a nice tease
I tried to escape, my life is an X-rate
I’m sorry, a sex tape, you only get one take
Quiet on the set, please
Rolling anxiety in three, two, one
Anxiety keep on trying me
I feel it quietly, tryna silence me, yeah
Anxiety, shake it off of me
Somebody’s watching me, it’s my anxiety
Anxiety, anxie—
Oh, I feel it tryin’
Keep it tryin’, keep it tryin’, oh, I feel the silence
Keep it quiet, keep it tired, oh, somebody’s touching me
Anxiety, anxie—
Oh, I feel anxiety
My anxiety, my anxie— (It’s my anxiety)
Oh, I feel it tryin’ (Can’t let it conquer me)
Keep it tryin’, keep it tryin’
Oh, I feel the silence (It’s my anxiety, gotta shake it off of me)
Keep it quiet, keep it quiet
Oh, somebody’s watching me (It’s my anxiety, can’t let it conquer me)
Anxiety, anxie—, oh, I feel anxiety (It’s my anxiety, gotta keep it off of me, yeah)
Anxie—, my anxie—
Oh, I feel it tryin’
Keep it tryin’, keep it tryin’
Oh, I feel the silence
Keep it quiet, keep it quiet
Oh, somebody’s watching me
Anxiety, anxie—, oh, I feel anxiety
Court order from Florida
What’s in that clear blue water?
No limits, no borders
What’s in that new world order?
Marco (Marco), Polo (Polo)
Negro run from popo (Popo)
That blue light and that rojo (Rojo)
And it’s like, I get this tightness in my chest
Like an elephant is standing on me
And I just let it take over
Anxiety keeps on trying me
Anxiety keeps on trying me, yeah, ooh-woah
Anxiety, anxie—
Oh, I feel it tryin’
Keep it tryin’, keep it tryin’
Oh, I feel the silence
Keep it quiet, keep it tired (Oh, it keeps on tryin’ me)
Oh, somebody’s watching me
Anxiety, anxie—, oh, I feel anxiety (It keeps on tryin’, tr-tryin’, tryin’, oh)
It’s my anxiety, can’t shake it off of me (It’s my anxiety)
It’s my anxiety, gotta keep it off of me (Can’t shake it off of me)
It’s my anxiety, can’t shake it off of me
It’s my anxiety, gotta keep it off of me
Can’t shake it off of me, shake, shake it off of me
It’s my anxiety, gotta keep it off of me
Can’t shake it off of me, shake, shake it off of me
It’s my anxiety, gotta keep it off of me
Me
Me
Anxiety di Doechii, la traduzione in italiano
Leggi la traduzione in italiano di Anxiety di Doechii
Ansia
L’ansia continua a tormentarmi
La sento in silenzio
Prova a zittirmi
La mia ansia
Non riesco a scrollarmela di dosso
Qualcuno mi sta guardando
È la mia ansia
Solo, zero fortuna
Mi riprendo, niente pogo
Infelice, no homo
Nuovi brand, niente loghi
Soldi in mano, sono un hustler naturale
Forse mi serve uno spacciatore in Russia
Potresti essere il mio maggiordomo, lucidarmi la lama
Shoutout a Oyenda, quello beve come un dannato
Okay, prossimo step, la mia vita è un sogno bagnato
Lo chiamo una scena di sesso, la borsa è un bel teasing
Ho provato a scappare, la mia vita è un film vietato ai minori
Scusa, intendevo un sex tape, hai solo un take
Silenzio sul set, per favore
Giriamo l’ansia in tre, due, uno…
L’ansia continua a tormentarmi
La sento in silenzio
Prova a zittirmi, yeah
L’ansia, scrollarmela di dosso
Qualcuno mi sta guardando
È la mia ansia
Ansia, ans—
Oh, la sento provare
Continua a provare, continua a provare
Oh, sento il silenzio
Sta in silenzio, sta in silenzio
Oh, qualcuno mi tocca
Ansia, ans—
Oh, sento l’ansia
La mia ansia, la mia ans— (È la mia ansia)
Oh, la sento provare (Non posso farla vincere)
Continua a provare, continua a provare
Oh, sento il silenzio (È la mia ansia, devo scrollarmela di dosso)
Sta in silenzio, sta in silenzio
Oh, qualcuno mi sta guardando (È la mia ansia, non posso farla vincere)
Ansia, ans—, oh, sento l’ansia (È la mia ansia, devo tenerla lontana, yeah)
Ans—, la mia ans—
Oh, la sento provare
Continua a provare, continua a provare
Oh, sento il silenzio
Sta in silenzio, sta in silenzio
Oh, qualcuno mi sta guardando
Ansia, ans—, oh, sento l’ansia
Ordine del tribunale dalla Florida
Cosa c’è in quell’acqua blu cristallina?
Nessun limite, nessun confine
Cosa c’è in quel nuovo ordine mondiale?
Marco (Marco), Polo (Polo)
Fratello nero scappa dalla polizia (Popo)
Quelle luci blu e rosse (Rojo)
E tipo… sento un peso sul petto
Come se un elefante mi stesse schiacciando
E mi lascio solo travolgere
L’ansia continua a tormentarmi
L’ansia continua a tormentarmi, yeah, ooh-woah
Ansia, ans—
Oh, la sento provare
Continua a provare, continua a provare
Oh, sento il silenzio
Sta in silenzio, sta in silenzio (Oh, continua a tormentarmi)
Oh, qualcuno mi sta guardando
Ansia, ans—, oh, sento l’ansia (Continua a tormentarmi, tormentarmi, tormentarmi, oh)
È la mia ansia, non riesco a scrollarmela di dosso (È la mia ansia)
È la mia ansia, devo tenerla lontana (Non riesco a scrollarmela di dosso)
È la mia ansia, non riesco a scrollarmela di dosso
È la mia ansia, devo tenerla lontana
Non riesco a scrollarmela di dosso, scrollarmela, scrollarmela
È la mia ansia, devo tenerla lontana
Non riesco a scrollarmela di dosso, scrollarmela, scrollarmela
È la mia ansia, devo tenerla lontana
Me
Me
Il significato della canzone Anxiety di Doechii
Il brano Anxiety di Doechii evidenzia come l’ansia sia un peso costante nella vita dell’artista, un nemico invisibile che lo tormenta e lo tiene sotto pressione. Il ritornello ripete ossessivamente l’idea che l’ansia lo perseguita (“Anxiety keep on trying me“), si insinua nella sua mente in silenzio e gli fa sentire come se qualcuno lo stesse sempre osservando.
Nei versi, usa immagini dirette per descrivere la sua realtà: si sente solo, senza fortuna, ma prova a riprendersi. Fa riferimenti a soldi, lusso e successo (“New brands, no logos“, “Money on my juggla, natural hustler“), ma lascia intendere che tutto ciò non basta a liberarlo dall’ansia. La frase “My life is a wet dream, I call it a sex scene” suggerisce che, all’apparenza, la sua vita potrebbe sembrare perfetta e desiderabile, ma in realtà è solo una rappresentazione, come in un film.
Nella parte finale, il brano si fa più angosciante: descrive l’ansia come un peso fisico (“Like an elephant is standing on me”) e ammette di lasciarsi sopraffare da questa sensazione. Il ritornello continua a ribadire l’idea che l’ansia sia impossibile da scrollarsi di dosso, quasi come se fosse una battaglia persa in partenza.
Nel complesso, il pezzo trasmette un senso di oppressione e paranoia, con un ritmo e una ripetitività che rendono perfettamente l’idea di un ciclo mentale da cui è difficile uscire.