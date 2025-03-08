Da molti vista come la nuova regina del rap femminile, DOECHII viene dalla Florida e, dopo il trionfo ai Grammy Awards dove ha vinto il premio “Miglior album rap” (unica artista a riuscire nell’impresa dopo Lauryn Hill e Cardi B), continua a conquistare le classifiche globali con la sua musica.

Nel bel mezzo della settimana della moda di Parigi che ha visto la presenza anche della nuova superstar del rap, è uscita a grande richiesta “Anxiety”, il nuovo brano della “Swamp Princess”.

La canzone, che campiona la celebre hit “Somebody That I Used to Know” di Gotye e Kimbra del 2011, è diventata virale ancora prima di essere pubblicata ufficialmente. Caricata inizialmente in maniera indipendente sul canale YouTube dell’artista 5 anni fa e poi utilizzata come ‘sample’ anche dal rapper Sleepy Hallow nel 2023 nel suo omonimo brano (attualmente alla #15 della classifica Spotify globale), ha spopolato su TikTok nelle ultime settimane con oltre 80.000 creazioni nelle ultime 24 ore ed oltre 650.000 visualizzazioni nel weekend. Il video su YouTube è inoltre balzato da 200.000 a 2.9 milioni di views in poco più di una settimana.

Registrata ex novo da Doechii, ora prende finalmente vita la versione ufficiale di “ANXIETY”, da oggi su tutte le piattaforme digitali e in tutte le radio in Italia.

CLICCA QUI PER VEDERE IL VISUAL VIDEO DI “ANXIETY” DI DOECHII.

Leggi il testo di Anxiety di Doechii.

Leggi la traduzione in italiano di Anxiety di Doechii

Ansia

L’ansia continua a tormentarmi

La sento in silenzio

Prova a zittirmi

La mia ansia

Non riesco a scrollarmela di dosso

Qualcuno mi sta guardando

È la mia ansia

Solo, zero fortuna

Mi riprendo, niente pogo

Infelice, no homo

Nuovi brand, niente loghi

Soldi in mano, sono un hustler naturale

Forse mi serve uno spacciatore in Russia

Potresti essere il mio maggiordomo, lucidarmi la lama

Shoutout a Oyenda, quello beve come un dannato

Okay, prossimo step, la mia vita è un sogno bagnato

Lo chiamo una scena di sesso, la borsa è un bel teasing

Ho provato a scappare, la mia vita è un film vietato ai minori

Scusa, intendevo un sex tape, hai solo un take

Silenzio sul set, per favore

Giriamo l’ansia in tre, due, uno…

L’ansia continua a tormentarmi

La sento in silenzio

Prova a zittirmi, yeah

L’ansia, scrollarmela di dosso

Qualcuno mi sta guardando

È la mia ansia

Ansia, ans—

Oh, la sento provare

Continua a provare, continua a provare

Oh, sento il silenzio

Sta in silenzio, sta in silenzio

Oh, qualcuno mi tocca

Ansia, ans—

Oh, sento l’ansia

La mia ansia, la mia ans— (È la mia ansia)

Oh, la sento provare (Non posso farla vincere)

Continua a provare, continua a provare

Oh, sento il silenzio (È la mia ansia, devo scrollarmela di dosso)

Sta in silenzio, sta in silenzio

Oh, qualcuno mi sta guardando (È la mia ansia, non posso farla vincere)

Ansia, ans—, oh, sento l’ansia (È la mia ansia, devo tenerla lontana, yeah)

Ans—, la mia ans—

Oh, la sento provare

Continua a provare, continua a provare

Oh, sento il silenzio

Sta in silenzio, sta in silenzio

Oh, qualcuno mi sta guardando

Ansia, ans—, oh, sento l’ansia

Ordine del tribunale dalla Florida

Cosa c’è in quell’acqua blu cristallina?

Nessun limite, nessun confine

Cosa c’è in quel nuovo ordine mondiale?

Marco (Marco), Polo (Polo)

Fratello nero scappa dalla polizia (Popo)

Quelle luci blu e rosse (Rojo)

E tipo… sento un peso sul petto

Come se un elefante mi stesse schiacciando

E mi lascio solo travolgere

L’ansia continua a tormentarmi

L’ansia continua a tormentarmi, yeah, ooh-woah

Ansia, ans—

Oh, la sento provare

Continua a provare, continua a provare

Oh, sento il silenzio

Sta in silenzio, sta in silenzio (Oh, continua a tormentarmi)

Oh, qualcuno mi sta guardando

Ansia, ans—, oh, sento l’ansia (Continua a tormentarmi, tormentarmi, tormentarmi, oh)

È la mia ansia, non riesco a scrollarmela di dosso (È la mia ansia)

È la mia ansia, devo tenerla lontana (Non riesco a scrollarmela di dosso)

È la mia ansia, non riesco a scrollarmela di dosso

È la mia ansia, devo tenerla lontana

Non riesco a scrollarmela di dosso, scrollarmela, scrollarmela

È la mia ansia, devo tenerla lontana

Non riesco a scrollarmela di dosso, scrollarmela, scrollarmela

È la mia ansia, devo tenerla lontana

Me

Me