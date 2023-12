Prodotto da Nyadjiko, I love you è un brano di Dadju Tayc, diventato virale negli ultimi giorni su TikTok. Si tratta di un cantante franco-congolese che ha firmato con l’etichetta Wati B e nel 2017 ha firmato con la Polydor Records di Universal Music Group. È stato membro della formazione musicale Shin Sekaï insieme al rapper Abou Tall dal 2012 al 2016. Il duo faceva parte dell’etichetta Wati B e ha pubblicato l’album Indefinite. Il duo ha annunciato che si sarebbero lasciati in modo che ciascuno potesse seguire una carriera da solista. Dadju ha pubblicato il suo album solista Gentleman 2.0 nel 2017. Recentemente ha condiviso la sua collaborazione con Tayc per il pezzo “I love you”.

Ecco il testo di I love you di Dadju e Tayc, diventato trend su TikTok.

Oh, oh, ah

Taykee de Taykee

Et si je te dis que je t’aime

Tu dois me répondre que tu m’aimes

C’est tellement simple

Un peu comme un plus un font deux

Et si tu me dis que tu m’aimes

Je te repondrai que je t’aime, non

Je prends ta main, je ferme les yeux et je me sens mieux (Oh, let’s go)

Oh, baby, I love, I love, I love, I love, I love you, oh (I love you beaucoup)

I love, I love, I love, I love, I love you, oh (I love you beaucoup)

Oh, baby, I love, I love, I love, I love, I love you, oh (I love you beaucoup)

I love, I love, I love, I love, I love you, oh

Je vais casser toutes mes montres

Peu importe ce que ça va me coûter, oh

Quand j’aime le temps doit pas s’écouler, oh

Et depuis que toi c’est moi

J’ai tout oublié du passé, oh, ma chérie

Hmm, dis moi où tu t’étais cachée, oh

Oh, pourquoi j’ai mal, mal

Pourquoi je suis blessé, oh

J’ai demandé à Dieu de nous séparer mais il n’veut pas m’éxaucer, oh

Oh, c’est lui qui sait et son plan est déjà calé, oh

Donc si c’est pour toi c’est avec la joie que je vais pleurer, oh

Et si je te dis que je t’aime

Tu dois me répondre que tu m’aimes

C’est tellement simple

Un peu comme un plus un font deux

Et si tu me dis que tu m’aimes

Je te repondrai que je t’aime, non

Je prends ta main, je ferme les yeux et je me sens mieux (Oh, let’s go)

Oh, baby, I love, I love, I love, I love, I love you, oh (I love you beaucoup)

I love, I love, I love, I love, I love you, oh (I love you beaucoup)

Oh, baby, I love, I love, I love, I love, I love you, oh (I love you beaucoup)

I love, I love, I love, I love, I love you, oh

Et si la foudre frappe une seconde

L’amour lui n’peut pas finir

Laisse moi guérir de tous tes bobos ma chérie

Je n’peux plus souffrir

Souffrance même cherche à te fuire

Écoute ma poitrine mon coeur à des choses à te dire, hmm

Allez donne tes larmes, oh, donne tes cris

Tout ce qu’ils t’ont fait on va oublier

Prends moi cadeau, fais moi oublier mon goumin

Allez prends moi tout, garde le pour toi, eh

Et si le ciel me rappelle c’est devant toi que je veux fermer les yeux

Baby, I…

Oh, baby, I love, I love, I love, I love, I love you, oh (I love you beaucoup, my baby)

I love, I love, I love, I love, I love you, oh (Baby, I love you, eh)

Oh, baby, I love, I love, I love, I love, I love you, oh (I love you beaucoup)

I love, I love, I love, I love, I love you, oh

Oh, baby, I love, I love, I love, I love, I love you, oh (I love you beaucoup, my baby)

I love, I love, I love, I love, I love you, oh (I love you beaucoup)

Oh, baby, I love, I love, I love, I love, I love you, oh (I love you beaucoup)

I love, I love, I love, I love, I love you, oh