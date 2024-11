Rosa tormento è il titolo del nuovo singolo di Cristiano Malgioglio, in uscita il 15 novembre 2024 e presentato in anteprima ad Amici nella puntata di domenica 10 novembre 2024. L’annuncio è stato fatto dallo stesso cantautore attraverso il suo profilo Instagram ufficiale:

Grazie….domenica @amiciufficiale . E in anteprima la mia canzone 🌹 ROSA TORMENTO. @wittytv #mariadefilippi . Ottimi talenti pronti per arricchire la scena MUSICALE ❤️ LOVE

Cristiano Malgioglio, nato a Ramacca, Sicilia, è un cantautore, paroliere e personaggio televisivo italiano. La sua carriera musicale inizia negli anni ’70, collaborando con artisti come Mina. Negli anni ’80 e ’90, si afferma come autore e cantante, lavorando con numerosi artisti italiani e internazionali e ottenendo successo anche nel mercato latinoamericano.

Malgioglio è noto per il suo stile eccentrico e la sua personalità carismatica, che lo hanno reso un personaggio amato e riconoscibile nel panorama dello spettacolo italiano. Recentemente, ha partecipato come giudice al serale, confermando il suo ruolo di figura centrale nella televisione italiana.

Il 24 maggio scorso era uscito il suo singolo “Fernando”, scritto insieme a Adel Al Kassem, Andrea Blanc, Riccardo Scirè. Ai tempo dichiarò:

“Sono molto contento perché il pezzo è molto ironico. Penso di dare molta allegria in un momento così particolare che stiamo vivendo. Questo è il brano per fare dimenticare magari le tristezze. Mi piace molto, sta molto dentro di me perché c’è molto ritmo, ironia e naturalmente è un brano che ho voluto cantare per Ronaldo. Spero che lui lo possa sentire e gli possa piacere”.