In rotazione radiofonica da venerdì 15 marzo L’abbraccio, il nuovo singolo di Cosmo, estratto dal progetto discografico Sulle ali del cavallo bianco in uscita lo stesso giorno per Columbia Records/Sony Music Italy e 42Records, già disponibile in preorder e presave, a distanza di tre anni dall’ultimo album in studio. Canzone pop senza paure, scelta come manifesto di questo nuovo disco tra trionfi di chitarre e suoni più emotivi, L’abbraccio, racconta, è “il pezzo che ci ha più scioccati per il risultato, che ci ha più emozionati”:

“Che cos’è l’amore? Io non lo so, non lo conosco / una creatura che si è persa nel bosco / un enigma / la sua risposta / il desiderio che diventa rivolta / un sole caldo che ti scalda le ossa / una scossa / questa musica”

Qui sotto potete ascoltare la canzone, leggere testo e significato del brano.

Qua il visual video della canzone su YouTube.

Mi sembra spesso di vivere

Il finale di un film

Sono ridicolo lo so

Eppure è così

Mi sembra sempre di arrivare al punto

Alla scena clou

Ed è successo ancora

Sentivo musica anche se non c’era

Ed eri bella lì di fronte a me

Tutte le luci puntate su di te

Ti ho stretta forte mentre mi dicevi

Che non mi capivi

Sospesi insieme sul filo sottile

Di queste paure

Ti ho stretta per non lasciarti cadere

Ti ho stretta fortе perché poi si muore

Ti ho stretta fortе per farti capire

Che cos’è il mio amore

Che cos’è il mio amore

Io non lo so

Non lo conosco

Una creatura che si è persa nel bosco

Un enigma

La sua risposta

Il desiderio che diventa rivolta

Un sole caldo che ti scalda le ossa

Una scossa

Questa musica

Ti ho stretta forte mentre mi dicevi

Che non mi capivi (ah, ah)

Sospesi insieme sul filo sottile

Di queste paure (ah, ah)

Ti ho stretta per non lasciarti cadere (ah)

Ti ho stretta forte perché poi si muore (ah)

Ti ho stretta forte per farti capire

Che cos’è il mio amore (ah, ah, ah)

Ti ho stretta forte mentre mi dicevi

Che non mi capivi

Sospesi insieme sul filo sottile (ah, ah)

Di queste paure

Ti ho stretta per non lasciarti cadere (ah)

Ti ho stretta forte perché poi si muore (ah)

Ti ho stretta forte per farti capire

Che cos’è il mio amore

Che cos’è l’amore

Io non lo so spiegare

Che cos’è l’amore

Non lo so contenere

Dove ci può portare

Quando ci fa tremare

Piangere senza parlare

A volte ci fa allontanare

Che cos’è l’amore (ah, ah)

Che cos’è l’amore (ah, ah)

Che cos’è l’amore (ah, ah)

Lasciati abbracciare (ah, ah)

Che cos’è l’amore

Che cos’è l’amore