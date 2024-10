All My Love è una canzone dei Coldplay presente nel loro disco di inediti “Moon Music”, pubblicato il 4 ottobre 2024. Il 9 giugno 2024, i Coldplay hanno fatto un concerto in Grecia e durante la canzone finale, “Biutyful”, un uomo avvolto in una bandiera israeliana ha tentato di salire sul palco. Il tentativo non ha avuto successo poiché è caduto e ha portato con sé parte dell’attrezzatura per l’illuminazione, portando Chris ad interrompere la canzone e a controllare cosa fosse accaduto. Il leader dei Coldplay ha poi suonato questa canzone sulla sua tastiera per rimediare all’interruzione di “Biutyful”.

Ecco il testo di “All My Love” dei Coldplay.

We’ve been through low

Been through sunshine, been through snow

All the colours of the weather

We’ve been through high

Every corner of the sky

And still we’re holding on together

You got all my love

Whether it rains or pours, I’m all yours

You’ve got all my love

Whether it rains, it remains

You’ve got all my love

And till I die

Let me hold you if you cry

Be my one, two, three, forever

‘Cause you got all my love

Whether it rains or pours, I’m all yours

You’ve got all my love

Whether it rains, it remains

You’vе got all my love

La-la, la-la, la, lay

Whether it rains or pours, I’m all yours

La-la, la-la, la, lay

That’s all, all I can say

Ooh, you got all my lovе

Oh, for now and always, till the end of my days

You got all my love

You’ve got all my love