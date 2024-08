Perdere ‘a capa è una canzone dei Co ‘Sang presente nel loro nuovo disco di inediti, Dinastia, e incisa con il featuring di Geolier. Qui sotto potete ascoltare il brano, con la produzione di Geeno, leggere testo, traduzione in italiano e significato.

Fore è juorn e je Tengo ‘a notte ‘int’ ‘a capa, l’inferno int’a ll’anema Tu m’ piace accussì, comme si’, comme si’ Nun putisso cagnà però po te faje do capo Picciò t’ piace si te guardo Ne stai cercanno ‘e attenzioni sutta ‘e fotografie Fai na storia mentre stai viaggianno E vai cercanno chello che te potesse dà io Ma tu si’ comme si’, e fai perdere ‘a capa Ma tu si’ comme si’ e me fai perdere ‘a capa Nun so perfett, e so gelus Nun può parlà cu me si so nervus Me daje fastidio si troppo socievole quanno ‘e salut Mettn e man dint e fianc e t astregn a schien C lasc nguoll ‘o profummo ca tiene C lasc o nummer po rispunn pure annanz a me Ma i to dicette che pierd Je teng a reputazione e chi t cagna a vita e po adopp t’appenn E chi ‘e tratt malament, però po tornan semp Stran sti groupie cu me fanno e sant So interessat ma nun so interessante Vient de estate, verd speranz, nu cuofn e specchij dint a stanza

Ire bella comm e che ,tutt è poc pe tte Ce murevo pe tte, me vulevo verè Te vulevo tenè Te sunnavo e scalavo ‘e muntagn pe tte Sij carevo nun m’isse pigliato Ma ‘a femmena sa fatt ‘o diavol Picciò t’è fatt naso, musso e zigom A to cancellà nu tattoo fa cchiù male e no fa Comme ‘a raccuntà na vita invece ‘a ll’a vivere Ma si carta cunusciuta cu te noto ogni particolar Sij scinne pare che ‘e fa ‘o shooting O na sfilat Amina Muaddi Tanto ca si bella pare ca tiene nu filtro perenne Vaje ‘a impazzì quanno te guardano annanze ‘e mugliere E me bevo ogni vota ogni scusa che ‘nvient

Ecco la traduzione in italiano di “Perdere ‘a capa”.

Non dico solo pregi e non difetti

Ma se parli peggio di me è una Red Flag

Ricorda che aggredisci per difendere

Pussy Power perché non vuoi dipendere

Io penso che dentro questa armatura di ferro

Ci sia una creatura tenera come il burro

La lealtà davanti all’amore è il minimo

Prima dell’altare e della cerimonia, credo

Se vuoi che ti corra dietro non funziona così

Tanto sono pieno di opzioni anche io

Fermiamoci poi nei luoghi comuni

Hai dieci app e ti scrive chiunque

Ti dico ciao, è tutto a posto

Non ho bisogno per forza di una relazione

Posso restare solo io ancora un po’

Se non sai nemmeno tu cosa vuoi

Fuori è giorno e io

Tengo la notte in testa, l’inferno nell’anima

Tu mi piaci così, come sei, come sei

Non potrei cambiare però poi ti rifai da capo

Perciò ti piace se ti guardo

Stai cercando attenzioni sotto le fotografie

Fai una storia mentre stai viaggiando

E vai cercando quello che potrei darti io

Ma tu sei così, e fai perdere la testa

Ma tu sei così e mi fai perdere la testa

Ieri bella come te, tutto è poco per te

Morivo per te, volevo vederti

Volevo tenerti

Ti sognavo e scalavo montagne per te

Se cadevo non mi hai preso

Ma la donna ha fatto il diavolo

Perciò ti sei rifatta naso, bocca e zigomi

A cancellare un tatuaggio fa più male e non lo fai

Come raccontare una vita invece di viverla

Ma se carta conosciuta con te noto ogni particolare

Sei scesa, sembra che fai lo shooting

O una sfilata di Amina Muaddi

Tanto che sei bella sembra che hai un filtro permanente

Vai fuori di testa quando ti guardano davanti alle mogli

E mi bevo ogni volta ogni scusa che inventi

Fuori è giorno e io

Tengo la notte in testa, l’inferno nell’anima

Tu mi piaci così, come sei, come sei

Non potrei cambiare però poi ti rifai da capo

Perciò ti piace se ti guardo

Stai cercando attenzioni sotto le fotografie

Fai una storia mentre stai viaggiando

E vai cercando quello che potrei darti io

Ma tu sei così, e fai perdere la testa

Ma tu sei così e mi fai perdere la testa

Non sono perfetto, e sono geloso

Non puoi parlare con me se sono nervoso

Mi dà fastidio se sei troppo socievole quando saluti

Metti le mani sui fianchi e ti stringi la schiena

Lasci addosso il profumo che hai

Lasci il numero per rispondere anche davanti a me

Ma io ti dico che perdi

Io tengo alla reputazione e chi ti cambia la vita poi ti attende

E chi ti tratta male, però poi torna sempre

Strano ‘ste groupie con me fanno i santi

Sono interessato ma non sono interessante

Vieni d’estate, verde speranza, una bara e specchi nella stanza

Fuori è giorno e io

Tengo la notte in testa, l’inferno nell’anima

Tu mi piaci così, come sei, come sei

Non potrei cambiare però poi ti rifai da capo

Perciò ti piace se ti guardo

Stai cercando attenzioni sotto le fotografie

Fai una storia mentre stai viaggiando

E vai cercando quello che potrei darti io

Ma tu sei così, e fai perdere la testa

Ma tu sei così e mi fai perdere la testa