1 AM, Civ: testo, traduzione in italiano e significato della canzone

“1 AM” è il quarto singolo di Civ ed è stato pubblicato il 7 febbraio 2025. La canzone è esplosa all’inizio del 2025, soprattutto su TikTok.

Uno dei motivi principali per cui la canzone è diventata così popolare è stato il modo in cui è stata promossa. Civ ha utilizzato un orso generato dall’intelligenza artificiale per “cantare” il testo nei video di TikTok, il che ha reso la canzone virale. Le persone hanno iniziato a usarla per meme, modifiche e tendenze, contribuendo a diffonderla ancora di più sui social.

Leggi il testo di 1 AM di Civ

Leggi la traduzione in italiano di 1 AM di Civ.

Uscito all’1 di notte

Vuoi davvero sapere, questo tipo di vita non è mai noiosa (Ayy, ayy, ayy)

Lei ha comprato Dior con il suo ragazzo al negozio

Ma lo porta al mio tavolo quando iniziano a versare i drink (Sheesh)

Mi chiede di venire con la crew (Chiede, “Chi?”)

E l’accento, arriva con una vista (È vero)

Lei balla (Lei balla), indisciplinata (Indisciplinata)

Reazione (Reazione), mi piace (Ayy)

Perché stai aspettando in fila vicino alla porta? (Fila vicino alla porta)

Sei con la tua migliore amica, la cosa si muove lenta (La cosa va così lenta)

Babygirl, pensavo di avertelo detto prima (Te l’ho detto prima)

Ovunque saremo, puoi venire (Puoi venire)

Quindi porta le tue amiche davanti

E quando sei qui, fammi sapere (Fammi sapere)

Sono un tipo gentile (Un tipo gentile), di sicuro (Sì, di sicuro)

No, sul serio (No, sul serio), fammi vedere (Ayy)

Vuoi muoverti tra la folla ora (Tra la folla, ora muoviti)

Stai benissimo, girati ora (Ragazza, girati ora)

L’hai messo solo per me, babe? (Oh, cavolo)

Mi ha detto, “Ragazzo, calmati ora” (Cavolo)

Ti vedo sorridere, ragazza, cercando di nasconderlo (Cercando di nasconderlo)

Il labbro inferiore si arriccia quando lo mordi (Quando lo mordi)

Dì il mio nome (Dì il mio nome), dillo giusto (Dillo giusto)

Sono il tuo uomo (Sono il tuo uomo), per stanotte

Uscito all’1 di notte

Vuoi davvero sapere, questo tipo di vita non è mai noiosa (Ayy, ayy, ayy)

Lei ha comprato Dior con il suo ragazzo al negozio

Ma lo porta al mio tavolo quando iniziano a versare i drink (Sheesh)

Mi chiede di venire con la crew (Chiede, “Chi?”)

E l’accento, arriva con una vista (È vero)

Lei balla (Lei balla), indisciplinata (Indisciplinata)

Reazione (Reazione), mi piace

Cattiva fino al midollo (Fino al midollo), e lei lo sa (E lei lo sa)

Quando si muove veloce e lenta, è una professionista tra i professionisti (Tra i professionisti)

Fa il massimo (Fa il massimo), le altre ragazze non sono nemmeno vicine

Ora vai, baby, vai (Vai, baby, vai), fino al pavimento (Fino al pavimento)

Falla applaudire come in uno spettacolo di Broadway, potrei lanciare una rosa (Lanciare una rosa, oh mio Dio), fare un brindisi

Dì la parola, ti darò il mondo (Sì)

Indietro al bar, devo riempirlo (Bar, devo riempirlo)

Indietro in macchina, alza i finestrini (Alza i finestrini)

Poi è passata un’ora, ora sta disegnando sul vetro (Sta disegnando, sta disegnando), ha fatto una faccia sorridente con il dito medio alzato (Ayy)

No, baby, non vantartene (Non vantartene), è una dea (Una dea)

Sei una musa e l’eccezione (Sì)

Vedi quello che ti piace? (Cosa ti piace) Se lo vuoi, vieni a prenderlo, ma non ci mettere troppo (Ayy, ayy)

Uscito all’1 di notte

Vuoi davvero sapere, questo tipo di vita non è mai noiosa (Ayy, ayy, ayy)

Lei ha comprato Dior con il suo ragazzo al negozio

Ma lo porta al mio tavolo quando iniziano a versare i drink (Sheesh)

Mi chiede di venire con la crew (Chiede, “Chi?”)

E l’accento, arriva con una vista (È vero)

Lei balla (Lei balla), indisciplinata (Indisciplinata)

Reazione (Reazione), mi piace (Ayy)