1 AM, Civ: testo, traduzione in italiano e significato della canzone
Traduzione in italiano, testo e significato di “1 AM” di Civ: una notte spensierata dove il divertimento, l’attrazione e l’eccitazione sono i temi principali,
“1 AM” è il quarto singolo di Civ ed è stato pubblicato il 7 febbraio 2025. La canzone è esplosa all’inizio del 2025, soprattutto su TikTok.
Uno dei motivi principali per cui la canzone è diventata così popolare è stato il modo in cui è stata promossa. Civ ha utilizzato un orso generato dall’intelligenza artificiale per “cantare” il testo nei video di TikTok, il che ha reso la canzone virale. Le persone hanno iniziato a usarla per meme, modifiche e tendenze, contribuendo a diffonderla ancora di più sui social.
Il testo di 1 AM di Civ
Leggi il testo di 1 AM di Civ
Pop out at 1 in the mornin’
You really wanna know, this kind of life never borin’ (Ayy, ayy, ayy)
She bought Dior with her man from the store
But she bring it to my table when the drink start pourin’ (Sheesh)
She askin’ to come with the crew (Ask, “Who?”)
And the accent, it come with a view (That’s true)
She dancin’ (She dancin’), unruly (Unruly)
Reaction (Reaction), I love it (Ayy)
Why you waitin’ in the line by the door? (Line by the door)
You with your bestfriend, shit movin’ slow (Shit’s so slow)
Babygirl, thought I told you before (Told you before)
Anywhere that we be, you can go (You can go)
So bring your friеnds to the front
And when you’re hеre, let me know (Let me know)
I’m a nice guy (A nice guy), for sure (Yeah, for sure)
No, for real (No, for real), lemme show you (Ayy)
You wanna move through the crowd now (Crowd now, move now)
You lookin’ good, turn around now (Girl, turn around now)
You put that on just for me, babe? (Oh my days)
She told me, “Boy, settle down now” (Damn)
I see you smilin’, girl, tryna hide it (Tryna hide it)
Bottom lip curlin’ up when you bite it (When you bite it)
Say my name (Say my name), get it right (Get it right)
I’m your man (I’m your man), for the night
We pop out at 1 in the mornin’
You really wanna know, this kind of life never borin’ (Ayy, ayy, ayy)
She bought Dior with her man from the store
But she bring it to my table when the drink start pourin’ (Sheesh)
She askin’ to come with the crew (Ask, “Who?”)
And the accent, it come with a view (That’s true)
She dancin’ (She dancin’), unruly (Unruly)
Reaction (Reaction), I love it
Bad to the bone (To the bone), and she know it (And she know it)
When she move that fast and slow, she a pro the pros (To the pros)
Do the most (Do the most), other girls, they not even close
Now, go, baby, go (Go, baby, go), to the floor (To the floor)
Make it clap like a Broadway show, I might throw a rose (Throw a rose, oh my God), make a toast
Say the word, I’ma give you the world (Yeah)
Ba-back to the bar, need to fill it up (Bar, need to fill it up)
Bend back of the car, put the windows up (Put the windows up)
Then an hour gone past, now she drawin’ on the glass (She drawin’, she drawin’), got a smiley face with a middle finger up (Ayy)
No, baby, don’t flaunt it (Don’t flaunt it), she a goddess (A goddess)
You a muse and the oddest (Yeah)
You see what you like? (What you like) If you want it, come get it but don’t take long (Ayy, ayy)
We pop out at 1 in the mornin’
You really wanna know, this kind of life never borin’ (Ayy, ayy, ayy)
She bought Dior with her man from the store
But she bring it to my table when the drink start pourin’ (Sheesh)
She askin’ to come with the crew (Ask, “Who?”)
And the accent, it come with a view (That’s true)
She dancin’ (She dancin’), unruly (Unruly)
Reaction (Reaction), I love it (Ayy)
1 AM di Civ, la traduzione in italiano
Leggi la traduzione in italiano di 1 AM di Civ.
Uscito all’1 di notte
Vuoi davvero sapere, questo tipo di vita non è mai noiosa (Ayy, ayy, ayy)
Lei ha comprato Dior con il suo ragazzo al negozio
Ma lo porta al mio tavolo quando iniziano a versare i drink (Sheesh)
Mi chiede di venire con la crew (Chiede, “Chi?”)
E l’accento, arriva con una vista (È vero)
Lei balla (Lei balla), indisciplinata (Indisciplinata)
Reazione (Reazione), mi piace (Ayy)
Perché stai aspettando in fila vicino alla porta? (Fila vicino alla porta)
Sei con la tua migliore amica, la cosa si muove lenta (La cosa va così lenta)
Babygirl, pensavo di avertelo detto prima (Te l’ho detto prima)
Ovunque saremo, puoi venire (Puoi venire)
Quindi porta le tue amiche davanti
E quando sei qui, fammi sapere (Fammi sapere)
Sono un tipo gentile (Un tipo gentile), di sicuro (Sì, di sicuro)
No, sul serio (No, sul serio), fammi vedere (Ayy)
Vuoi muoverti tra la folla ora (Tra la folla, ora muoviti)
Stai benissimo, girati ora (Ragazza, girati ora)
L’hai messo solo per me, babe? (Oh, cavolo)
Mi ha detto, “Ragazzo, calmati ora” (Cavolo)
Ti vedo sorridere, ragazza, cercando di nasconderlo (Cercando di nasconderlo)
Il labbro inferiore si arriccia quando lo mordi (Quando lo mordi)
Dì il mio nome (Dì il mio nome), dillo giusto (Dillo giusto)
Sono il tuo uomo (Sono il tuo uomo), per stanotte
Uscito all’1 di notte
Vuoi davvero sapere, questo tipo di vita non è mai noiosa (Ayy, ayy, ayy)
Lei ha comprato Dior con il suo ragazzo al negozio
Ma lo porta al mio tavolo quando iniziano a versare i drink (Sheesh)
Mi chiede di venire con la crew (Chiede, “Chi?”)
E l’accento, arriva con una vista (È vero)
Lei balla (Lei balla), indisciplinata (Indisciplinata)
Reazione (Reazione), mi piace
Cattiva fino al midollo (Fino al midollo), e lei lo sa (E lei lo sa)
Quando si muove veloce e lenta, è una professionista tra i professionisti (Tra i professionisti)
Fa il massimo (Fa il massimo), le altre ragazze non sono nemmeno vicine
Ora vai, baby, vai (Vai, baby, vai), fino al pavimento (Fino al pavimento)
Falla applaudire come in uno spettacolo di Broadway, potrei lanciare una rosa (Lanciare una rosa, oh mio Dio), fare un brindisi
Dì la parola, ti darò il mondo (Sì)
Indietro al bar, devo riempirlo (Bar, devo riempirlo)
Indietro in macchina, alza i finestrini (Alza i finestrini)
Poi è passata un’ora, ora sta disegnando sul vetro (Sta disegnando, sta disegnando), ha fatto una faccia sorridente con il dito medio alzato (Ayy)
No, baby, non vantartene (Non vantartene), è una dea (Una dea)
Sei una musa e l’eccezione (Sì)
Vedi quello che ti piace? (Cosa ti piace) Se lo vuoi, vieni a prenderlo, ma non ci mettere troppo (Ayy, ayy)
Uscito all’1 di notte
Vuoi davvero sapere, questo tipo di vita non è mai noiosa (Ayy, ayy, ayy)
Lei ha comprato Dior con il suo ragazzo al negozio
Ma lo porta al mio tavolo quando iniziano a versare i drink (Sheesh)
Mi chiede di venire con la crew (Chiede, “Chi?”)
E l’accento, arriva con una vista (È vero)
Lei balla (Lei balla), indisciplinata (Indisciplinata)
Reazione (Reazione), mi piace (Ayy)
Il significato della canzone 1 AM di Civ
La canzone 1 AM di Civ descrive una scena di una festa o una serata movimentata, con il protagonista che arriva in un club o in un ambiente simile all’1 di notte, pronto a divertirsi e a farsi notare. La canzone racconta di un incontro con una ragazza che si distingue per il suo atteggiamento sicuro e il suo aspetto, mentre il protagonista le fa delle avances e la invita a unirsi alla sua crew. C’è una continua interazione tra loro, tra flirt e ammiccamenti, e il protagonista sembra godersi l’attenzione e la reazione della ragazza.
L’ambientazione della canzone è caratterizzata da un’atmosfera festaiola, con un gioco di sguardi e atteggiamenti di sfida e piacere, che culminano in un momento di connessione. Le immagini di “Dior” e “drink che versano” suggeriscono un certo stile di vita lussuoso e senza preoccupazioni, mentre la frase “I’m a nice guy, for sure” (Sono un tipo gentile, di sicuro) potrebbe indicare che, nonostante l’atteggiamento da “bad boy”, c’è una parte più genuina del protagonista.
In sintesi, il testo dipinge un quadro di una notte spensierata, dove il divertimento, l’attrazione e l’eccitazione sono i temi principali, e l’interazione tra il protagonista e la ragazza si sviluppa tra flirt e giochi di potere.