Chappell Roan ha anticipato per la prima volta il brano “The Giver” in un post su Instagram il 25 ottobre 2024. La canzone è il nuovo singolo che anticipa l’uscita del suo secondo disco di inediti.

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Leggi il testo di The Giver di Chappell Roan.

Leggi la traduzione di The Giver di Chappell Roan.

Non ho corna di cervo appese al muro

Ma so riconoscere bene i richiami d’accoppiamento

Dai bagni nei bar il venerdì sera

E magari gli altri ragazzi hanno bisogno di una mappa

Ma io posso chiudere gli occhi

E averti tra le dita in un attimo

Quindi, piccola

Quando serve fare il lavoro

Puoi chiamarmi, piccola

Perché non serve che me lo dici

Ce l’ho nel sangue

Quindi prendilo come lo prende un prenditore, perché, piccola, io sono una che dà

Non c’è bisogno di sbrigarsi, perché, piccola, io consegno

Non sono una contadina che si arrende

Porto a termine il lavoro

Porto a termine il lavoro

Ragazza, non mi serve un pick-up gigante

Che fa un casino per venirti a prendere

Perché il mio modo di apparire è il mio modo di toccare

E in questa cittadina da quattro soldi piena di sogni

Buona fortuna a trovare un uomo che abbia i mezzi

Per farti sentire una cowgirl scintillante tutta la notte

Quindi, piccola

Se non ne hai mai avuto uno

Puoi chiamarmi, piccola

Perché non serve che me lo dici

Ce l’ho nel sangue

Quindi prendilo come lo prende un prenditore, perché, piccola, io sono una che dà

Non c’è bisogno di sbrigarsi, perché, piccola, io consegno

Non sono una contadina che si arrende

Porto a termine il lavoro

Porto a termine il lavoro

(Na-na na-na na-na-na-na…)

Tutti voi ragazzi di campagna che dite di sapere come trattare una donna nel modo giusto

Beh, solo una donna sa davvero come trattare una donna nel modo giusto

Lei porta a termine il lavoro

(Na-na na-na na-na-na-na…)

Perché non serve che me lo dici

Ce l’ho nel sangue

Quindi prendilo come lo prende un prenditore, perché, piccola, io sono una che dà

Non c’è bisogno di sbrigarsi, perché, piccola, io consegno

Non sono una contadina che si arrende

Porto a termine il lavoro

Porto a termine il lavoro

Porto a termine il lavoro

Porto a termine il lavoro

Sì, porto a termine il lavoro

Sissignora, eccome se lo faccio

Prego