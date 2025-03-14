The Giver, Chappell Roan: testo, traduzione in italiano e significato della canzone
Traduzione in italiano, testo e significato di “The Giver” di Chappell Roan, un’affermazione di sicurezza e indipendenza
Chappell Roan ha anticipato per la prima volta il brano “The Giver” in un post su Instagram il 25 ottobre 2024. La canzone è il nuovo singolo che anticipa l’uscita del suo secondo disco di inediti.
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Il testo di The Giver di Chappell Roan
Leggi il testo di The Giver di Chappell Roan.
Ain’t got antlers on the walls
But I sure know mating calls
From the stalls in the bars on a Friday night
And other boys may need a map
But I can close my eyes
And have you wrapped around my fingers like that
So, baby
When you need the job done
You can call me, baby
‘Cause you ain’t got to tell me
It’s just in my nature
So take it like a taker, ‘cause, baby, I’m a giver
Ain’t no need to hurry, ‘cause, baby, I deliver
Ain’t no country boy quitter
I get the job done
I get the job done
Girl, I don’t need no lifted truck
Revvin’ loud to pick you up
‘Cause how I look is how I touch
And in this strip-mall town of dreams
Good luck finding a man who has the means
To rhinestone cowgirl all night long
So, baby
If you never had one
You can call me, baby
‘Cause you ain’t gotta tell me
It’s just in my nature
So take it like a taker, ‘cause, baby, I’m a giver
Ain’t no need to hurry, ‘cause, baby, I deliver
Ain’t no country boy quitter
I get the job done
I get the job done
Na-na na-na na-na-na-na
Na-na na-na na-na-na-na
Na-na na-na na-na-na-na
Na-na-na (She gets the job done)
All you country boys saying you know how to treat a woman right
(Na-na na-na na-na-na-na, na-na na-na na-na-na-na)
Well, only a woman knows how to treat a woman right (Na-na na-na na-na-na-na, na-na-na)
She gets the job done
Na-na na-na na-na-na-na
Na-na na-na na-na-na-na (She gets the job done)
Na-na na-na na-na-na-na
Na-na-na
‘Cause you ain’t gotta tell me
It’s just in my nature
So take it like a taker, ‘cause, baby, I’m a giver
Ain’t no need to hurry, ‘cause, baby, I deliver
Ain’t no country boy quitter
I get the job done
I get the job done
I get the job done
I get the job done
Well, I get the job done
Yes ma’am, yes, I do
You’re welcome
The Giver di Chappell Roan, la traduzione in italiano
Leggi la traduzione di The Giver di Chappell Roan.
Non ho corna di cervo appese al muro
Ma so riconoscere bene i richiami d’accoppiamento
Dai bagni nei bar il venerdì sera
E magari gli altri ragazzi hanno bisogno di una mappa
Ma io posso chiudere gli occhi
E averti tra le dita in un attimo
Quindi, piccola
Quando serve fare il lavoro
Puoi chiamarmi, piccola
Perché non serve che me lo dici
Ce l’ho nel sangue
Quindi prendilo come lo prende un prenditore, perché, piccola, io sono una che dà
Non c’è bisogno di sbrigarsi, perché, piccola, io consegno
Non sono una contadina che si arrende
Porto a termine il lavoro
Porto a termine il lavoro
Ragazza, non mi serve un pick-up gigante
Che fa un casino per venirti a prendere
Perché il mio modo di apparire è il mio modo di toccare
E in questa cittadina da quattro soldi piena di sogni
Buona fortuna a trovare un uomo che abbia i mezzi
Per farti sentire una cowgirl scintillante tutta la notte
Quindi, piccola
Se non ne hai mai avuto uno
Puoi chiamarmi, piccola
Perché non serve che me lo dici
Ce l’ho nel sangue
Quindi prendilo come lo prende un prenditore, perché, piccola, io sono una che dà
Non c’è bisogno di sbrigarsi, perché, piccola, io consegno
Non sono una contadina che si arrende
Porto a termine il lavoro
Porto a termine il lavoro
(Na-na na-na na-na-na-na…)
Tutti voi ragazzi di campagna che dite di sapere come trattare una donna nel modo giusto
Beh, solo una donna sa davvero come trattare una donna nel modo giusto
Lei porta a termine il lavoro
(Na-na na-na na-na-na-na…)
Perché non serve che me lo dici
Ce l’ho nel sangue
Quindi prendilo come lo prende un prenditore, perché, piccola, io sono una che dà
Non c’è bisogno di sbrigarsi, perché, piccola, io consegno
Non sono una contadina che si arrende
Porto a termine il lavoro
Porto a termine il lavoro
Porto a termine il lavoro
Porto a termine il lavoro
Sì, porto a termine il lavoro
Sissignora, eccome se lo faccio
Prego
Il significato della canzone The Giver di Chappell Roan
Il brano di Chappell Roan “The Giver” gioca sull’ironia e il ribaltamento degli stereotipi del country, in particolare quello del “country boy” (il classico ragazzo di campagna) che si vanta di saper trattare bene una donna. La protagonista invece afferma con sicurezza di essere lei a “portare a termine il lavoro” (I get the job done), suggerendo che solo una donna sa davvero come trattare un’altra donna.
All’inizio, usa immagini tipiche del mondo country, come i richiami d’accoppiamento e i bar il venerdì sera, per mostrare che sa perfettamente come conquistare qualcuno senza bisogno di eccessi o ostentazioni (“Ain’t got antlers on the walls, but I sure know mating calls” – “Non ho corna di cervo appese al muro, ma so riconoscere bene i richiami d’accoppiamento”).
Nella seconda strofa, critica l’idea che per impressionare una donna servano cliché maschili come un enorme pick-up o atteggiamenti rumorosi (“Girl, I don’t need no lifted truck, revvin’ loud to pick you up” – “Ragazza, non mi serve un pick-up gigante che fa un casino per venirti a prendere”).
Il ritornello ribadisce il suo punto: è una “giver” (colei che dà), non ha bisogno di dimostrare nulla e sa bene cosa fare, senza fretta e senza esitazioni. Il bridge poi prende una svolta più esplicita, sfidando direttamente gli uomini di campagna che dicono di saper trattare una donna, sottolineando che solo una donna può saperlo davvero (“Well, only a woman knows how to treat a woman right” – “Beh, solo una donna sa davvero come trattare una donna nel modo giusto”).
In sintesi, il pezzo è un’affermazione di sicurezza e indipendenza da parte della protagonista, che si presenta come qualcuno che sa cosa vuole e come ottenerlo, senza bisogno di seguire i soliti stereotipi maschili del mondo country.