“Good Luck, Babe!” è un brano di Chappell Roan, pubblicato come singolo il 5 aprile 2024 attraverso Amusement Records e Island Records. La canzone, scritta insieme a Justin Tranter e Dan Nigro, con quest’ultimo nel ruolo di produttore, affronta il tema della eterosessualità obbligatoria, descrivendo una donna che tenta di negare i suoi sentimenti romantici per Roan e per le donne in generale. La canzone sta ottenendo un grande successo anche in America dopo è riuscita ad entrare, per settimane, nella top 10.

Il singolo è stato elogiato da Billboard come una “meritata svolta” e ha rappresentato il grande successo per Chappell Roan. “Good Luck, Babe!” è diventato un successo inatteso, scalando costantemente le classifiche grazie a diverse esibizioni dal vivo, tra cui il Coachella e The Tonight Show Starring Jimmy Fallon nel giugno 2024. Con questa traccia, Roan ha raggiunto rapidamente i 100 milioni di stream su Spotify, diventando il suo brano più veloce a raggiungere questo traguardo.

Il singolo ha raggiunto le prime cinque posizioni in Australia, Irlanda e Regno Unito, e si è piazzato tra i primi dieci in Nuova Zelanda e nella Billboard Hot 100 degli Stati Uniti. La canzone ha ricevuto l’acclamazione della critica musicale ed è stata inclusa in diverse classifiche di metà anno come una delle migliori canzoni pop del 2024.

Il successo di “Good Luck, Babe!” non è solo un riconoscimento delle capacità artistiche di Chappell Roan, ma anche un’importante affermazione della libertà sessuale e dell’accettazione di sé. La canzone affronta temi complessi come l’eterosessualità obbligatoria e la lotta interna per accettare e amare chi si è realmente.

In conclusione, “Good Luck, Babe!” non solo rappresenta un punto di svolta nella carriera di Chappell Roan, ma è anche un inno alla libertà di espressione e all’amore autentico.

Ecco il testo di “Good Luck, Babe!” di Chappell Roan.

It’s fine, it’s cool

You can say that we are nothing, but you know the truth

And guess I’m the fool

With her arms out like an angel through the car sunroof

I don’t wanna call it off

But you don’t wanna call it love

You only wanna be the one that I call baby

You can kiss a hundred boys in bars

Shoot another shot, try to stop the feeling

You can say it’s just the way you are

Make a new excuse, another stupid reason

Good luck, babe (Well, good luck)

Well, good luck, babe (Well, good luck)

You’d have to stop the world just to stop the feeling

Good luck, babe (Well, good luck)

Well, good luck, babe (Well, good luck)

You’d have to stop the world just to stop the feeling

I’m cliché, who cares?

It’s a sexually explicit kind of love affair

And I cry, it’s not fair

I just need a little lovin’, I just need a little air

Think I’m gonna call it off

Even if you call it love

I just wanna love someone who calls me baby

You can kiss a hundred boys in bars

Shoot another shot, try to stop the feeling

You can say it’s just the way you are

Make a new excuse, another stupid reason

Good luck, babe (Well, good luck)

Well, good luck, babe (Well, good luck)

You’d have to stop the world just to stop the feeling

Good luck, babe (Well, good luck)

Well, good luck, babe (Well, good luck)

You’d have to stop the world just to stop the feeling

When you wake up next to him in the middle of the night

With your head in your hands, you’re nothing more than his wife

And when you think about me, all of those years ago

You’re standing face to face with “I told you so”

You know I hate to say it, I told you so

You know I hate to say, but I told you so

You can kiss a hundred boys in bars

Shoot another shot, try to stop the feeling (Well, I told you so)

You can say it’s just the way you are

Make a new excuse, another stupid reason

Good luck, babe (Well, good luck)

Well, good luck, babe (Well, good luck)

You’d have to stop the world just to stop the feeling

Good luck, babe (Well, good luck)

Well, good luck, babe (Well, good luck)

You’d have to stop the world just to stop the feeling

You’d have to stop the world just to stop the feeling

You’d have to stop the world just to stop the feeling

You’d have to stop the world just to stop the feeling