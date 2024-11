Un’alba rosa è una canzone di Cesare Cremonini tratta dall’album “Alaska Baby“, disponibile dal 29 settembre 2024. Il brano è stato scritto dallo stesso Cremonini insieme ad Elisa ed è stato prodotto con Alessandro Magnanini. A seguire potete leggere testo e significato del pezzo.

Il testo di Un’alba rosa

Alle parole piace stare nude sul letto, sotto alle coperte

E tu puoi farci l’amore e poi gridare forte

E alle parole sporche piace entrare di notte sotto alle coperte

Bussare a tutte le porte, uscire dalle finestre

Chissà perché a noi piace stare nudi in silenzio, sotto un cielo di stelle

Io con gli occhiali da sole, tu con un filo di perle Sottovoce, entrare in punta di piedi nei tuoi pensieri

Per non disturbare l’immensa bellezza dei tuoi desideri

Che alle parole d’amore piace uscire di notte, quando non le vedi

E fuori è un’alba rosa che ci accarezza i piedi Ci accarezza i piedi anche se, anche se fanno male

Quando mi guardi e mi chiedi cos’è

Che cos’è che muove tutte le onde

Che mi porta qui da te, qui da te

Anche se poi fa male quando ci metti il tuo cuore

Così, è così, è così che deve andare E poi camminare in punta di piedi, nei tuoi pensieri

Per non disturbare l’eterna bellezza dei tuoi desideri

Che alle parole d’amore piace uscire di notte, quando non le vedi

E fuori è un’alba rosa e siamo ancora in piedi E siamo ancora qui

Quando ci metti il tuo cuore

È così, è così, è così E camminare in punta di piedi, nei tuoi pensieri

Per non disturbare l’immensa bellezza dei tuoi desideri

Che alle parole d’amore piace uscire di notte, quando non le vedi

E fuori è un’alba rosa e siamo ancora in piedi E fuori è un’alba rosa

E fuori è un’alba rosa

E fuori è un’alba rosa

E fuori è un’alba rosa

Il significato della canzone Un’alba rosa

Il brano “Un’alba rosa” racconta il potere e la fragilità delle parole d’amore, che vengono descritte come entità vive, capaci di muoversi, nascondersi e rivelarsi nei momenti più intimi. Le parole diventano protagoniste di una danza silenziosa, che riflette l’intensità delle emozioni e la delicatezza dei sentimenti.

L’autore apre il brano associando le parole a un’immagine intima e vulnerabile: “Alle parole piace stare nude sul letto, sotto alle coperte.” Questo simbolismo sottolinea la sincerità e la trasparenza che le parole possono avere nei momenti di autenticità. Le parole, proprio come le emozioni, entrano in punta di piedi nell’intimità delle persone: “Sottovoce, entrare in punta di piedi nei tuoi pensieri, per non disturbare l’immensa bellezza dei tuoi desideri.”

Le “parole d’amore” si manifestano in modo particolare: preferiscono emergere di notte, nel silenzio, quando le emozioni sono più pure e incontaminate: “Alle parole d’amore piace uscire di notte, quando non le vedi.” Questo rappresenta la capacità dell’amore di rivelarsi nei momenti più inattesi, lontano dal caos della quotidianità.

La connessione tra i due protagonisti è descritta come un camminare leggero e rispettoso nei pensieri dell’altro: “E camminare in punta di piedi, nei tuoi pensieri, per non disturbare l’eterna bellezza dei tuoi desideri.” Questa frase cattura il senso di rispetto e attenzione necessari in una relazione profonda, dove ogni gesto e parola hanno un peso.

Il dolore e la gioia dell’amore si intrecciano, evidenziando la sua complessità: “Anche se poi fa male quando ci metti il tuo cuore, è così, è così, è così che deve andare.” L’autore accetta che l’amore possa essere doloroso, ma lo vede come parte inevitabile della sua bellezza e intensità.

L’immagine finale dell’”alba rosa” diventa un simbolo di speranza e continuità: “E fuori è un’alba rosa e siamo ancora in piedi.” Nonostante le difficoltà e i momenti di fragilità, l’amore persiste, rinnovandosi con la promessa di nuovi inizi.

In sintesi, il brano celebra l’intimità, la vulnerabilità e la forza dell’amore, esaltando il valore delle parole e dei gesti che costruiscono una connessione profonda. Le parole d’amore sono descritte come qualcosa di raro e prezioso, che richiede cura e rispetto per fiorire.