Una poesia è una canzone di Cesare Cremonini tratta dall’album “Alaska Baby“, undicesima traccia del disco disponibile dal 29 novembre 2024. Il brano è prodotto da Cesare Cremonini e Alessandro De Crescenzo.

Testo di "Una poesia" di Cesare Cremonini:

Cammini senza pensare

Parlando con lui come a te

Di quel che vuoi, che non c’è

Di quanto l’amore sia difficile

Ridi al telefono, chissà con chi

Ma poi lo chiami “Stupido”

Intanto lo vuoi sempre di più con te

Una poesia non sarà (Uh-uh)

Quel che innamorare ti fa (Uh-uh)

Ma lui l’ha fatta per te, soltanto per te

Forse non sai (Forse non sai) quel che sarà

Forse non hai l’idea (Forse non hai), neanche la più pallida

Di quel che in fondo darà (Di quel che in fondo darà)

E se poi ti fiderai (E se poi ti fiderai)

Ma in quella poesia scritta con le sue mani

Che dice: “Anima mia, ti prego, donami le tue mani”

C’è una magia e tu già senti che lo ami

Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh

C’è una magia e tu già senti che lo ami

Una poesia non sarà (Uh-uh)

Quel che innamorare ti fa (Uh-uh)

Ma in quella poesia scritta con le sue mani

Che dice: “Anima mia, ti prego, donami le tue mani”

C’è una magia e tu già senti che lo ami, oh-oh-oh-oh

C’è una magia e tu già senti che lo ami