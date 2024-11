San Luca, Cesare Cremonini feat. Luca Carboni: testo e significato della canzone

San Luca è una canzone di Cesare Cremonini con il featuring di Luca Carboni tratta dall’album Alaska Baby, disponibile dal 29 novembre 2024 in streaming e download digitale. Si tratta della sesta traccia del disco e vede la produzione dello stesso Cremonini insieme ad Alessandra Magnanini. Autori del pezzo è anche Davide Petrella. Qui sotto potete ascoltare il brano e leggere il significato.

Ecco il testo di “San Luca” di Cesare Cremonini feat. Luca Carboni.

Proprio oggi che era uscito il sole

Mentre gli altri se ne vanno al mare

Voglio stare da solo

Così magari mi trovo, sì

Quando non c’è qualcuno che mi aiuta

Vado a correre fino a San Luca

Così magari mi trovo

In qualche sentiero nuovo, lì

Dove la luce si fa camminare

Come tra i portici in un temporale

Ti fa prendere il volo

E non ti senti più solo, qui

Vorrei volassimo come due piume

Ma come un persico sta in fondo a un fiume

Immaginare l’oceano

Chissà se è come dicevano

Che se ci pensi lo puoi toccare

Capita anche a te

Di camminare giorni interi, interminabili

E sprofondare nei pensieri

Abbandonata a desideri inconfessabili? Sì

Capita anche a te

Di non volere più aspettare la felicità?

Proprio come me, sì

Io non la so fare una preghiera

Chiedo solo quello che si avvera

Così sono sicuro

Non ci perde nessuno, qui

Siamo tutti figli della luna

Guardiamo la Madonna di San Luca

Quando brilla nel buio

E poi pensiamo al futuro, sì

Poter volare come fa una piuma

A fari spenti sopra la pianura

La nebbia sembra un oceano

Quanti ragazzi ci annegano

E se ci pensi fa male al cuore

Capita anche a te

Di camminare giorni interi, interminabili

E sprofondare nei pensieri

Abbandonata a desideri inconfessabili? Sì

Capita anche a te

Di continuare ad aspettare i suoi miracoli?

Io, come te, non li so fare

Ma poi è bellissimo sperare che non sia tutto qui, sì

Capita anche a te?

La felicità

Proprio come me

Non lo dici, ma

Capita anche a te

Capita anche a te

Capita anche a te

Capita anche a te

Capita anche a te

Capita anche a te

Capita anche a te

San Luca, il significato della canzone