Traduzione in italiano, testo e significato di “Smoke the pain away” di Calvin Harris: una sensazione di disperazione e rassegnazione, evidenziando l’inutilità di cercare soluzioni temporanee

Il nuovo singolo di Calvin Harris vira al country. Il brano Smoke the pain away è disponibile da venerdì 14 marzo 2025.

Il pezzo è descritto come “una celebrazione della libertà artistica, che intreccia influenze del suo passato con nuovi suoni entusiasmanti”.

Non è certo la prima volta che Harris utilizza la propria voce in una traccia. Gran parte dei suoi primi lavori, incluso il suo album di debutto del 2007 I Created Disco e singoli come I’m Not Alone, Dance With Me, Feels So Close, My Way e Summer, contenevano la sua voce. Tuttavia, dopo aver deciso di smettere di cantare dal vivo nel 2010, questo è il primo brano con la sua voce dal 2014.

Lo scorso anno, Calvin Harris ha pubblicato 96 Months, una raccolta dei suoi più grandi successi dal 2015, oltre a una nuova collaborazione con Ellie Goulding, Free.

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Il testo di Smoke the pain away di Calvin Harris

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Eyes sparkle like sun in June

Grow up and wait for you

Wide awake in a hotel room

Thinkin’, “Oh, what I could do”

Too late, I’ve been up for days

If I can’t even see straight

No, I can’t smoke the pain away Pain away 2 a.m. on the street (I know)

Flow marrows on my feet (I know)

Bad dealer in my phone (I know)

Welcome into my home (Thank you) But I can’t drink the pain away

No, I can’t snort the pain away

No, I can’t smoke the pain away Pain away

Smoke the pain away di Calvin Harris, la traduzione in italiano

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Occhi che brillano come il sole a giugno

Cresco e aspetto te

Ben sveglio in una stanza d’hotel

Pensando: “Oh, cosa potrei fare” Troppo tardi, sono sveglio da giorni

Se nemmeno riesco a vedere dritto

No, non posso fumare via il dolore Dolore via Le 2 di notte per strada (lo so)

Flusso di midollo sotto i piedi (lo so)

Uno spacciatore sul telefono (lo so)

Benvenuto a casa mia (grazie) Ma non posso bere via il dolore

No, non posso sniffare via il dolore

No, non posso fumare via il dolore Dolore via

Il significato della canzone Smoke the pain away di Calvin Harris

Smoke the pain away di Calvin Harris parla di qualcuno che sta cercando di affrontare il dolore emotivo, ma si rende conto che nessuna via di fuga – né il fumo, né l’alcol, né le droghe – può realmente alleviare la sofferenza.

Nella prima strofa, il protagonista sembra riflettere su un amore perduto o un’occasione mancata, ricordando una persona speciale (“Occhi che brillano come il sole a giugno“) e restando sveglio in una stanza d’hotel a rimuginare su cosa avrebbe potuto fare diversamente. Tuttavia, il tempo è già passato (“Troppo tardi, sono sveglio da giorni“) e ora si trova in uno stato di disorientamento totale.

La seconda parte descrive una scena notturna: è tardi, si trova per strada e circondato da situazioni pericolose (“Uno spacciatore sul telefono”, “Benvenuto a casa mia”), suggerendo che stia cercando conforto nelle sostanze. Ma il ritornello ribadisce il concetto principale: nessuna di queste cose può davvero far sparire il dolore.

Il pezzo trasmette una sensazione di disperazione e rassegnazione, evidenziando l’inutilità di cercare soluzioni temporanee per un tormento interiore più profondo.