Kurt Cobain è una canzone di Brunori Sas tratta dall’album “Vol. 3 – Il cammino di Santiago in taxi” uscito nel 2014.

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO UFFICIALE DI “KURT COBAIN” DI BRUNORI SAS.

Leggi il testo di Kurt Cobain di Brunori Sas

Vivere, come volare

Ci si può riuscire soltanto poggiando su cose leggere

Del resto non si può ignorare

La voce che dice che oltre le stelle c’è un posto migliore

E un giorno qualunque ti viene la voglia

Di andare a vedere, di andare a scoprire se è vero

Che non sei soltanto una scatola vuota

O l’ultima ruota del carro più grande che c’è

Ma chiedilo a Kurt Cobain

Come ci si sente a stare sopra a un piedistallo

E a non cadere

Chiedilo a Marilyn

Quanto l’apparenza inganna

E quanto ci si può sentire soli

E non provare più niente

Non provare più niente

E non avere più niente

Da dire

Vivere, come nuotare

Ci si può riuscire soltanto restando sul pelo del mare

D’altronde non si può tacere

La voce che dice che in fondo a quel mare c’è un mondo migliore

E proprio quel giorno ti viene la voglia

Di andare a vedere, di andare a scoprire se è vero

Che il senso profondo di tutte le cose

Lo puoi ritrovare soltanto guardandoti in fondo

Ma chiedilo a Kurt Cobain

Come ci si sente a stare sopra a un piedistallo

E a non cadere

Chiedilo a Marilyn

Quanto l’apparenza inganna

E quanto ci si può sentire soli

E non provare più niente

Non provare più niente

E non avere più niente

Da dire

Vivere, come sognare

Ci si può riuscire spegnendo la luce

E tornando a dormire