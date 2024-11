Alla vigilia del ritorno sul ring della leggenda della boxe Mike Tyson, alle 14:00 del 14 novembre Brunori Sas affronta un nuovo personale match con la musica, lanciando in radio e su tutte le piattaforme digitali il suo nuovo singolo Il Morso di Tyson (Island Records), scritto e composto insieme a Riccardo Sinigallia e Dimartino, e disponibile da ora in pre-save.

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO UFFICIALE DE “IL MORSO DI TYSON” DI BRUNORI SAS.

Ecco il testo di Il Morso di Tyson di Brunori SAS.

Scende una pioggia leggera sui cassonetti di Tiburtina

E c’è qualcosa nell’aria che sa di primavera

Due ragazze su una panchina, illuminate da una sirena

Si danno un bacio che sembra l’ultimo, l’ultimo colpo di scena

E mentre il trucco se ne va su fazzoletti e occhiali neri

Mi sembra di vedere noi, mi sembra ancora ieri

Che eri pazza di me, che ero pazzo di te Meno male che ci siamo voluti bene

Quando tutto era possibile

Persino credere all’amore

Al grande amore Scende una pioggia leggera su pizza e kebab

E c’è un gabbiano che guarda e annuncia la bufera

Ora una cammina di fretta, l’altra si accende una sigaretta

“Maledetta quella sera”, dice, “Maledetta quella festa”

Che mentre si scioglieva l’alcol dentro l’acqua tonica

Io t’ho guardato, tu m’hai guardato con la tua faccia solita

“Bevi, bevi”, “Bevi bevi” Meno male che ancora ci vogliamo bene

Ora che sembra impossibile

Persino credere all’amore

Meno male che indietro non si può tornare

Anche se sarebbe splendido

Tornare a farsi male così

In un ultimo gesto disperato

Il morso di Tyson E meno male che il tempo non si può fermare

Proprio adesso che si guardano

E mi guardano

In un attimo senza fine

Per un attimo senza fine Eh-eh, eh-eh-eh-eh-eh-eh

In un attimo senza fine

Eh-eh, eh-eh-eh-eh-eh-eh

In un attimo senza fine

In quest’attimo senza fine

Il significato della canzone Il morso di Tyson

A proseguire il sodalizio brunoriano con Sinigallia -già produttore della recente “La ghigliottina” oltre che di questo nuovo singolo- Il Morso di Tyson fotografa la dolceamara malinconia di un amore al tappeto, ma mai del tutto sopito. Sullo sfondo di una Roma notturna e piovosa, il bacio tra due ragazze riaccende il desiderio impulsivo di tornare indietro e riassaporare quel legame, come un richiamo nostalgico a un passato in cui tutto sembrava possibile (mi sembra di vedere noi / mi sembra ancora ieri).

Il morso più famoso nella storia dello sport, quello che nel ‘97 Tyson ha sferrato sul ring a Holyfield alla MGM Gran Arena, è qui metafora dell’impulso di voler riavvolgere il tempo anche a costo di farsi male: un ultimo, disperato tentativo prima che il rapporto appassisca del tutto, addolcito dalla consapevolezza che nulla potrà mai cambiare ciò che è stato (Meno male / Che indietro non si può tornare / Anche se sarebbe splendido / Tornare a farsi male così / In un ultimo gesto disperato). Sostenuto da una melodia rotonda che conserva la sua intimità, il brano esalta la bellezza dei ricordi e la saggezza di saper lasciare andare.

Pensato -come nei migliori sequel- per raccontare in immagini l’ideale proseguimento della storia narrata ne Il Morso di Tyson, da giovedì 14 sarà disponibile anche il videoclip per la regia di Giacomo Triglia. Con i binari di una stazione avvolta nella nebbia a fare da set, le vite delle due ragazze al centro del brano incroceranno quella di Brunori cristallizzando il tempo in un istante magico e irripetibile.