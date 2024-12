A tre anni dall’uscita del suo ultimo progetto discografico, Briga è tornato sulla scena musicale con “Vieni con me”, il nuovo singolo fuori da venerdì 15 novembre per Ninho De Rua e distribuito da Ada Music Italy.

Il testo della canzone “Vieni con me”

Sei tutte le pasticche che ingoio di notte

Io che dentro al petto c’ho una furia ultras

Sei come le marmitte col rumore forte

Che entra nella testa e poi non se ne va

Tu sei come la tangenziale che mi inghiotte

Dopo mezzanotte scorre via così

Tra mille luci accese confuse dai cocktail

Ne ho bevuti troppi anche se è lunedì

Ritorneremo con le ali rotte dietro le curve di questa città

Distruggeremo ciò che ci distrugge per ritrovarci ancora

E sogno di volare via da 2 milioni di momenti no

E tra le strade di periferia tutti diranno che non tornerò

Volevo dirti che non è per sempre perché ci sei tu

Per questo hai solo una risposta se ti domando ancora

Vieni con me

Vieni con me

Vieni con me

Vieni vieni con me

Vieni con me

Vieni con me

Vieni con me

Vieni vieni con me

Sei tu che mi rimetti a posto le ossa rotte

Quando questa vita spesso me le dà

Tu che mi tiri su dalle giornate storte

Quando torno indietro a 15 anni fa

Sei tu che in mezzo a sto casino che mi fotte

Resti quel momento di tranquillità

