Tra i classici del Natale, “Rockin’ Around the Christmas Tree” è una canzone scritta da Johnny Marks e registrata da Brenda Lee nel 1958. Entro il 50° anniversario della canzone nel 2008, la versione originale di Lee aveva venduto oltre 15 milioni di copie in tutto il mondo con il quarto maggior numero di download digitali venduti di qualsiasi singolo natalizio.

Nel novembre 2023, Lee pubblicò un video musicale per la canzone e nel dicembre 2023 la canzone raggiunse la vetta della classifica Billboard Hot 100 degli Stati Uniti, segnando il terzo singolo numero uno di Lee e rendendo Lee l’artista più anziana ad aver mai raggiunto la vetta della Hot 100 all’età di 78 anni, battendo poi nuovamente il record una settimana dopo all’età di 79 anni.

Il testo di Rockin’ around the Christmas tree di Brenda Lee

Ecco il testo originale di Rockin’ around the Christmas tree di Brenda Lee.

Rockin’ around the Christmas tree

At the Christmas party hop

Mistletoe hung where you can see

Every couple tries to stop

Rockin’ around the Christmas tree

Let the Christmas spirit ring

Later we’ll have some pumpkin pie

And we’ll do some caroling

You will get a sentimental feeling when you hear

Voices singing, let’s be jolly

Deck the halls with boughs of holly

Rockin’ around the Christmas tree

Have a happy holiday

Everyone dancin’ merrily

In the new old-fashioned way

You will get a sentimental feeling when you hear

Voices singing, let’s be jolly

Deck the halls with boughs of holly

Rockin’ around the Christmas tree

Have a happy holiday

Everyone dancin’ merrily

In the new old-fashioned way

Rockin’ around the Christmas tree, la traduzione in italiano

Ecco la traduzione in italiano di Rockin’ around the Christmas tree di Brenda Lee.

Ballando intorno all’albero di Natale

Alla festa di Natale in allegria

Il vischio appeso dove puoi vederlo

Ogni coppia prova a fermarsi Ballando intorno all’albero di Natale

Lasciamo che lo spirito natalizio risuoni

Più tardi mangeremo della torta di zucca

E canteremo qualche canto natalizio Sentirai un’emozione speciale quando sentirai

Voci che cantano, facciamo festa

Addobbiamo i corridoi con rami di agrifoglio Ballando intorno all’albero di Natale

Buone feste a tutti

Tutti ballano allegramente

Nel nuovo stile dal sapore antico Sentirai un’emozione speciale quando sentirai

Voci che cantano, facciamo festa

Addobbiamo i corridoi con rami di agrifoglio Ballando intorno all’albero di Natale

Buone feste a tutti

Tutti ballano allegramente

Nel nuovo stile dal sapore antico

Il significato della canzone Rockin’ around the Christmas tree di Brenda Lee

Il brano “Rockin’ Around the Christmas Tree” è un classico natalizio che celebra la gioia, la spensieratezza e lo spirito festivo delle feste. La scena principale è una vivace festa di Natale, dove tutti si divertono e ballano intorno all’albero di Natale. Il verso “Rockin’ around the Christmas tree, at the Christmas party hop” introduce subito l’atmosfera gioiosa e conviviale.

Un elemento tradizionale, il vischio, appare nel verso “Mistletoe hung where you can see, every couple tries to stop“, un simbolo romantico che invita le coppie a fermarsi per un bacio, aggiungendo un tocco di tenerezza al contesto festoso.

Il testo celebra anche i sapori e i suoni tipici del Natale: “Later we’ll have some pumpkin pie, and we’ll do some caroling“, evocando immagini di condivisione e tradizioni come i canti natalizi.

Il ritornello, “You will get a sentimental feeling when you hear, voices singing, ‘Let’s be jolly’“, sottolinea il potere della musica e delle decorazioni natalizie, come l’agrifoglio, di risvegliare emozioni nostalgiche e sentimenti di unione.

Infine, il brano invita tutti a divertirsi insieme, nel “new old-fashioned way“, un’espressione che combina tradizione e modernità, rappresentando il Natale come un momento senza tempo, in cui vecchio e nuovo si fondono in armonia.

In sintesi, il pezzo cattura lo spirito natalizio in modo vivace, mescolando allegria, romanticismo e tradizione, offrendo un’esperienza che unisce tutti nel calore delle feste.