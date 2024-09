Take Me In è una canzone dei Blink-182 ed è l’ultima traccia dell’album dei Blink-182, “One More Time… Part 2“, con una nota di riflessione toccante e pura emozione. Questa traccia è un classico del gruppo, che mette in mostra la voce distintiva di Tom DeLonge e un’atmosfera pop-punk malinconica che risuona profondamente. La canzone esplora temi di sentirsi intrappolati, abbandonati e desiderare la fuga, toccando una corda in chiunque si sia mai sentito disilluso dall’ambiente circostante o da una relazione.

Clicca qui per il lyrics video di “Take Me In” su YouTube.

Ecco il testo di Take Me In dei Blink-182.

Let’s call it even

Fuck all our feelings

Going through our mind

Let’s take it easy

Steady our breathing

Stop, don’t press rewind

I’m falling to pieces

One by one, giving up

Hope, my everything

I’m feeling criminal

When I did nothing wrong

Love is such a sin

Take me in, take me now

Take me anywhere, I’m so down

Take me in, take me out

Take me, I hate this place right now

You leave me spinning

Fucked up and leaving

All my friends behind

Text me just saying

Let’s ditch this place and

Lose our fragile minds

Hand over fist

As I crawl from this ditch

Where I find

I’m left for dead

Trapped in a nightmare

I’m dreading the part where

We drive off of the edge

Take me in, take me now

Take me anywhere, I’m so down

Take me in, take me out

Take me, I hate this place right now

Cause I’m a mess too

Imagining you

I’m more like you

Than you ever knew

I never meant to

Disappoint you

And I can’t lose

The only thing I knew

Take me in, take me now

Take me anywhere, I’m so down

Take me in, take me out

Take me, I hate this place right now