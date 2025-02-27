Dopo l’applaudita e discussa esibizione alla cerimonia dei Grammy, Benson Boone ha pubblicato il nuovo nuovo singolo “Sorry I’m here for someone else”. Inoltre un altro importante risultato: la sua Beautiful Things è stata eletta da IFPI, l’organizzazione che rappresenta l’industria discografica nel mondo, il singolo più venduto del 2024, avendo conquistato l’IFPI Global Single Award – che comprende le performance globali di tutti i formati digitali.

La hit, pubblicata a gennaio 2024, ha vinto riconoscimenti ai Billboard Music Awards, Los 40 Music Awards, MTV Video Music Awards e NRJ Music Awards. Boone ha inoltre vinto il premio come miglior nuovo artista agli MTV Europe Music Awards (EMA) ed è stato nominato come miglior nuovo artista ai GRAMMY del 2025.

Incomincia pubblicando le sue prima canzoni su TikTok e i suoi numeri incominciano a farsi importanti, poi passa le selezioni del talent show “American idol” ma decide in seguito di abbandonare tutto perché non ritiene la sua musica adatta per un programma tv.

Il suo talento è innegabile e la sua musica, un mix di pop/rock melodico, ha il potere di arrivare alle persone. Viene scoperto da Dan Reynolds, la superstar leader degli Imagine Dragons. Da allora, inizia la sua storia, firma con un’etichetta e incomincia a generare miliardi di stream globali e a raccogliere critiche molto positive da parte di tutti i media musicali.

CLICCA QUI PER IL LYRICS VIDEO DI “SORRY ‘IM HERE FOR SOMEONE ELSE” DI BENSON BOONE.

Leggi il testo di I’m sorry I’m here for someone else di Benson Boone.

Leggi la traduzione in italiano di I’m sorry I’m here for someone else di Benson Boone.

Mi dispiace, sono qui per qualcun altro

Ma è bello rivedere il tuo volto

E spero davvero che tu stia bene

Spero che tu stia bene

(Eccoci, uno, due, uno, due, tre)

Era in ritardo per cena nella parte sud della città

Ha lasciato il telefono con un po’ di amarezza, ma per ora va bene

Lontani dall’essere perfetti l’uno per l’altra, ma ci stiamo lavorando, suppongo (suppongo)

Ora sto aspettando al ristorante, con un’aria traumatizzata

Perché tu arrivi al tavolo con un piatto di patatine

E io ti conosco

Sì, io ti conosco

Ti ho amata (Ti ho amata)

E ho detto

“Mi dispiace, sono qui per qualcun altro

È bello rivedere il tuo volto

E spero davvero che tu stia bene

Spero che tu stia bene

Mi dispiace, sono qui per qualcun altro

Vorrei poter restare

E parlare al bancone del bar, solo noi due

Ma sono qui per qualcun altro”

(Dai, cos’è successo dopo, Benny?)

(Sì, dai)

Quando alla fine lei entra nel ristorante

Mi dispiace dirlo, ma lo sapevo, ero già andato via con la testa

Oh, Benny, non farlo, le stai spezzando il cuore

Benny, non farlo

Benny, non farlo

Ma devo andare (Devo, devo, devo)

Non è niente di personale

Quando dico

“Mi dispiace, sono qui per qualcun altro

È bello rivedere il tuo volto

E spero davvero che tu stia bene

Spero che tu stia bene

Mi dispiace, sono qui per qualcun altro

So che vorresti che potessi restare

E parlare al bancone del bar, solo noi due

Ma sono qui per qualcun altro”

Sono ancora innamorato di te

Sto impazzendo

(Non ce la facevo più)

Stavo già correndo verso le porte della cucina

Sei sempre stata quella per cui avrei dovuto aspettare

Non posso perderti di nuovo, non di nuovo, non di nuovo, non di nuovo