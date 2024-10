Otro capítulo è una canzone di Becky G tratta dal suo album di inediti “Encuentros”, disponibile dall’11 ottobre 2024. A seguire potete ascoltare il brano, prodotto da Casta & Edge, leggere testo, traduzione in italiano e significato del brano.

Ecco il testo di “Otro capítulo” di Becky G.

Olvidémoslo todo porque cuando hay amor, si se da, se da (Se da, se da) Y que estemos tú y yo, con más ganas de todo, no es casualidad (No es casualidad) Tenemos historia Ahora borremos la memoria Y volvamos a empezar ya, ya Que la vida se va ya, ya Si alguna vez sentiste algo lindo por mí Es hora que hagamos lo que quieras, baby Si alguna vez sentiste algo lindo por mí No perdamos tiempo, aunque yo sé que

Sé que no estaba en mi plan otra oportunidad, pero así se nos dio ¿Pa’ qué lo vamo’ a pensar? Si podemos pasar un buen rato los dos Y si nos besamos como antes Sé que tú también lo pensaste Lo que pasó, baby, ya pasó Vamo’ a empezar otro capítulo Sé que no estaba en mi plan otra oportunidad, pero así se nos dio ¿Pa’ qué lo vamo’ a pensar? Si podemos pasar un buen rato los dos Y si nos besamos como antes Sé que tú también lo pensaste Lo que pasó, baby, ya pasó Vamo’ a empezar otro capítulo

Ecco la traduzione di “Otro capítulo” di Becky G.

È passato un po’ di tempo senza vederti

Tante cose sono davvero cambiate

Ma il desiderio di averti, baby, quello è rimasto lo stesso

Il tempo ti ha fatto bene

Sei sempre stato bello, ma ora ancora di più

Sento di aver sprecato il mio tempo

Cercando in altri ciò che solo tu mi dai

So che non avevo pianificato un’altra opportunità, ma è capitata così

Perché dovremmo pensarci? Se possiamo divertirci insieme

E se ci baciamo come una volta

So che lo hai pensato anche tu

Quello che è successo, baby, è passato

Cominciamo un nuovo capitolo

Dimentichiamoci di tutto, perché quando c’è amore, se succede, succede (Succede, succede)

E che siamo io e te, con ancora più desiderio di tutto, non è un caso (Non è un caso)

Abbiamo una storia

Ma cancelliamo la memoria

E ricominciamo da capo ora, ora

Perché la vita se ne va, ora, ora

Se hai mai provato qualcosa di bello per me

È il momento di fare quello che vuoi, baby

Se hai mai provato qualcosa di bello per me

Non perdiamo tempo, anche se so che lo sai

So che non avevo pianificato un’altra opportunità, ma è capitata così (Ma è capitata così)

Perché dovremmo pensarci? Se possiamo divertirci insieme

E se ci baciamo come una volta

So che lo hai pensato anche tu

Quello che è successo, baby, è passato

Cominciamo un nuovo capitolo

Cumbia

So che non avevo pianificato un’altra opportunità, ma è capitata così

Perché dovremmo pensarci? Se possiamo divertirci insieme

E se ci baciamo come una volta

So che lo hai pensato anche tu

Quello che è successo, baby, è passato

Cominciamo un nuovo capitolo (Mmm)