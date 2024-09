Una velita è una canzone di Bad Bunny condivisa il 20 settembre 2024. Prodotta da Tainy & La Paciencia, qui sotto è disponibile l’audio insieme al testo, traduzione in italiano e significato del brano.

CLICCA QUI PER IL VISUALIZER VIDEO DI “UNA VELITA” DI BAD BUNNY.

Ecco il testo di “Una velita”.

Y ójala, y ójala, y ójala, y ójala que no venga, no Y ójala, y ójala, y ójala, y ójala que no venga, no Y ójala, y ójala, y ójala, y ójala que no venga, no Que no venga, no, pero

Y del Espíritu Santo, que Dios cuide mi canto No quiero toldo, quiero su manto, ey Obviamente la luz se va a ir, sabrá Dios y nunca va a volver El puente que tardaron en construir, el río crecío’ lo va a romper Par de cancione’ guardá’ en el cel pa’ cuando se vaya la señal La señal ya se dio y no la quieren ver, falta que el boricua quiera despertar No olviden la viejita de allí, que vive sola, hay que irla a ayudar Recuerden que to’ somo’ de aquí, al pueblo el pueblo le toca salvar Con el gobierno no me envíen na’, que esos cabrone’ lo van a esconder Van pa’ la calle, pa’ fotos na’ má’, por mi toditos se pueden joder Fueron cinco mil que dejaron morir y eso nunca se nos va a olvidar La palma en la que quieren ahorcar el país un día de estos la vamo’ a tumbar

Ecco la traduzione in italiano di “Una velita”.

Come è arrivato questo momento?

L’anno passa volando

Ma questo mese passa sempre lentamente

Passa serio e minaccioso

Il cielo si sta oscurando

E il vento sta già soffiando

Il mare si sta infuriando

E la montagna pregando

Ehi, sta iniziando a piovere, succederà di nuovo

Sta arrivando una tempesta, arriva un temporale

Sta iniziando a piovere, succederà di nuovo

Sta arrivando una tempesta, chi ci salverà?

Ah, ah, ah-ah-ah

Ah, ah, ah-ah-ah

Ah, ah, ah-ah-ah-ah-ah

Ah-ah

E che Dio protegga Borinquen

Nel nome del Padre, del Figlio

E dello Spirito Santo, che Dio custodisca il mio canto

Non voglio un riparo, voglio il Suo manto, ehi

Ovviamente la luce se ne andrà, chissà Dio se mai tornerà

Il ponte che ci hanno messo tanto a costruire, il fiume in piena lo spezzerà

Ho delle canzoni salvate sul cellulare per quando il segnale se ne andrà

Il segnale è già stato dato e non vogliono vederlo, manca che il boricua voglia svegliarsi

Non dimenticate la vecchietta lì, che vive da sola, bisogna aiutarla

Ricordate che siamo tutti di qui, al popolo spetta salvare il popolo

Non mandatemi nulla dal governo, che quei bastardi lo nasconderanno

Vanno per le strade solo per farsi foto, per me possono andarsene tutti al diavolo

Sono stati cinquemila quelli che hanno lasciato morire e questo non lo dimenticheremo mai

La palma a cui vogliono impiccare il paese, un giorno la abbatteremo

E speriamo, speriamo, speriamo, speriamo che non arrivi, no

E speriamo, speriamo, speriamo, speriamo che non arrivi, no

E speriamo, speriamo, speriamo, speriamo che non arrivi, no

Che non arrivi, no, però

Sta iniziando a piovere, succederà di nuovo

Sta arrivando una tempesta, forse un uragano

Sta iniziando a piovere, succederà di nuovo

Sta arrivando una tempesta, chi ci salverà?

Dimmi se vuoi passarla con me

Dimmi se vuoi passarla con me

Dimmi se vuoi passarla con me, eh-eh

Per non dormire da soli, dormire abbracciati

Non ho paura di nulla se tu sei al mio fianco

Accendi una candela per vedere il tuo viso prima di addormentarmi

Sto aspettando che esca il sole

Che esca il sole

Il sole sorgerà, ah-ah

Sto aspettando che esca il sole

Che esca il sole

Il sole sorgerà

Il significato della canzone Una velita