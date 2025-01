CAFé CON RON è una canzone di Bad Bunny e Los Pleneros de la Cresta tratta dall’album DeBÍ TiRAR MáS FOToS, uscito il 5 gennaio 2025. A seguire potete ascoltare il brano, leggere testo, traduzione in italiano e significato del pezzo.

Leggi il testo di CAFé CON RON, Bad Bunny e Los Pleneros de la Cresta.

El humo empañó el camino y no pude recordar El camino pa’ mi casa, hoy me vuelves a invitar Yo me iba a quedar tranquilo, pero si quiere’ vacilar Sube tú pa’ la montaña porque hoy yo me quedo acá Ven subiendo, ven subiendo, que no le vamo’ a bajar Sube tú pa’ la montaña, hoy yo me quedo acá Ven subiendo, ven subiendo, que no le vamo’ a bajar Sube tú pa’ la montaña, hoy yo me quedo acá (Dile, dile, dile algo) Allá abajo (Allá abajo), allá abajo (Allá abajo) no se me ha perdido na’ (Na’) Están arriba en el monte los código’ de verdad (Suban pa’cá pa’ que vean) Ven subiendo (¿Qué?), ven subiendo (Ey, ey), que no le vamo’ a bajar Sube tú pa’ la montaña, hoy yo me quedo acá (¿Qué se hace hoy?, ¿qué se hace hoy?) Hoy se bebe, hoy se bebe y nadie nos va a parar El samurai está en brillo y el combo va a chinchorrear (Ponle, ponle, ponle, ponle, ponle) Ven subiendo (Vamo’), ven subiendo (Dale pa’cá), que no le vamo’ a bajar (No le vamo’ a bajar) Sube tú pa’ la montaña, hoy yo me quedo acá Ey, ten cuida’o, ten cuida’o (Uy) cuando te toque bajar Que no te vaya’ por risco y te tengamos que buscar (Yo te vo’a decir algo pa’ que sepa’) En el monte hoy se rompe Desde que sale el sol hasta que se esconde En el monte hoy se rompe Chillando goma, botando humo, dale, ponle En el monte hoy se rompe Suban pa’cá pa’ que sientan el torque En el monte hoy se rompe Me vo’a dar otra en lo que los muchacho’ hacen el corte

Brother, yo no sé ni cómo llegué a casa anoche Clase ‘e loquera y hoy me están tirando de nuevo pa’ bajar pa’llá Pero yo creo que hoy sí que, acho, pichaera, que no me esperen, por—

Leggi la traduzione di di CAFé CON RON, Bad Bunny e Los Pleneros de la Cresta.

Al mattino caffè, al pomeriggio rum

Siamo già in strada, esci sul tuo balcone

Al mattino caffè, al pomeriggio rum

Siamo già in strada, esci sul tuo balcone

Da Arecibo fino a Ponce, da Fajardo a Rincón

È la voce di tutto un quartiere, da Almirante a Frontón

(Al mattino caffè, al pomeriggio rum)

(Siamo già in strada, esci sul tuo balcone)

Che ballino a Lloréns, che ballino a Canale’

Oggi scendo in strada con tutti i miei “anormali”

(Al mattino caffè, al pomeriggio rum)

(Siamo già in strada, esci sul tuo balcone)

Oggi non voglio dormire, quello che voglio è

Stare sveglio fino all’alba e scolarmi un gallone

(Al mattino caffè, al pomeriggio rum)

(Siamo già in strada—)

Fratello, non so nemmeno come sono arrivato a casa ieri sera

Che casino assurdo, e oggi mi stanno già chiamando di nuovo per tornare là

Ma credo che oggi, davvero, guarda, passo… non aspettatemi, perché—

Il fumo ha offuscato la strada e non riuscivo a ricordare

La via di casa mia. Oggi mi inviti di nuovo

Io volevo restare tranquillo, ma se vuoi fare festa

Sali tu in montagna, perché oggi io rimango qua

Vieni su, vieni su, che non ci fermiamo

Sali tu in montagna, oggi io rimango qua

Vieni su, vieni su, che non ci fermiamo

Sali tu in montagna, oggi io rimango qua (Diglielo, diglielo, digli qualcosa)

Laggiù (laggiù), laggiù (laggiù) non ho perso nulla (niente)

I veri codici sono qui in alto, in montagna (salite qui e vedrete)

Vieni su (che?), vieni su (ey, ey), che non ci fermiamo

Sali tu in montagna, oggi io rimango qua (Che si fa oggi? Che si fa oggi?)

Oggi si beve, oggi si beve e nessuno ci fermerà

Il samurai è carico e la comitiva va a fare baldoria (Mettilo, mettilo, vai)

Vieni su (andiamo), vieni su (dai qua), che non ci fermiamo (Non ci fermiamo)

Sali tu in montagna, oggi io rimango qua

Ey, fai attenzione, fai attenzione (uy) quando toccherà scendere

Che non finisci giù per un burrone e ci tocca venirti a cercare

(E ora ti dico una cosa, così lo sai)

In montagna oggi si fa festa

Dal sorgere del sole fino al tramonto

In montagna oggi si fa festa

Pneumatici che stridono, fumo che si alza, vai, mettilo

In montagna oggi si fa festa

Salite qui per sentire la potenza

In montagna oggi si fa festa

Mi prendo un altro drink mentre i ragazzi fanno il taglio