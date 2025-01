EoO è una canzone di Bad Bunny dall’album DeBÍ TiRAR MáS FOToS, pubblicato il 5 gennaio 2025. A seguire potete leggere testo, traduzione in italiano e significato del brano.

Leggi il testo di EoO di Bad Bunny.

Ey, te doy de’o bailando, mami, estoy testing (Dale), ey Tráete a tu bestie (Uh), que a la do’ le bajamo’ el panty (Tra) Tiene a 20 en lista ‘e waiting (Dale) Te lo tiro en la espalda, body painting (¡Oh!) Rompiendo la calle desde los twenty Anda cazando, no está dating Rompe la calle siempre que sale Mami, tú ‘tá fit, vo’a lamberte lo’ abdominale’ Rompe la calle siempre que sale Me gusta’ porque tú y yo somo’ iguale’ Siempre queremo’ perreo, -eo Tú y yo ‘tamo envuelto’ en el bellaqueo Cuando nos ponen perreo, -eo, ey No me ronquen, cabrone’, que acá no lo’ veo

Mira, puñeta, no me quiten el pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe—

Yo se la mamo y se pone contenta Está wheeleá’ y ya cumplió los 30 Después de las 12 no los cuenta No la llame’ en el jangueo si no quiere’ que mienta ‘Tás escuchando al número uno en venta’ Por eso con nosotro’ nadiе inventa Me siento como un bichotе en los 90 Lo tengo para’o, ven pa’ que lo sienta’ Dale, mami, pégate (¡Ah!), vírate Si me mira’ mucho, sabe’ que voy a besarte Dale, mami, pégate (¡Ah!), vírate Si te beso y me lo agarra’, entonce’ vo’a llevarte

Leggi la traduzione in italiano di EoO di Bad Bunny.

Lei arriva da quelle parti e non viene mai da sola, so-so-so-so—

Lei non arriva mai da sola.

Tutti i banditi tirano fuori le pistole, pa-pa-pa-pa—

Questa notte è quello che c’è-c’è-c’è-c’è-c’è (Dice).

Twerk, baby (Strusciati, baby)

Tra-tra, baby (Fino in basso, baby)

In discoteca, baby (Ti prendo, baby)

Tra-tra, baby (Tra-tra, baby)

Twerk, baby (Strusciati, baby)

Tra-tra, baby (Fino in basso, baby)

In discoteca, baby (Ti prendo, baby)

Ey (Tra-tra, baby), ey (Tra-tra, baby).

Io glielo faccio e lei è contenta.

È su di giri e ha già compiuto 30 anni.

Dopo mezzanotte non conta più nulla.

Non chiamarla quando è fuori a divertirsi se non vuoi che menta.

Stai ascoltando il numero uno in vendite.

Ecco perché con noi nessuno osa inventarsi niente.

Mi sento come un boss degli anni ’90.

È già tutto pronto, vieni a provarlo.

Dai, piccola, avvicinati (Ah!), girati.

Se mi guardi troppo, sai che ti bacerò.

Dai, piccola, avvicinati (Ah!), girati.

Se ti bacio e me lo prendi, allora ti porto via.

Guarda, cavolo, non toglietemi il pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe—

Piccola, so che perdi la testa quando il twerk ti colpisce.

Ma di sicuro ti ricordi di me se mi vedi in giro.

Piccola, so che perdi la testa quando il twerk ti colpisce.

Ma di sicuro ti ricordi di me, di quando te l’ho dato.

Twerk, baby, tra-tra, baby.

In discoteca, baby, andiamo a farlo, baby.

Fino in basso, baby, non fermarti, baby.

Passione, baby, io e te da soli, baby.

Twerk, baby, tra-tra, baby.

In discoteca, baby, te lo metto, baby.

Qui stesso, baby, davanti al tuo ragazzo, baby.

Ti compro la BMW e anche il Rolex AP.

Ey, ti tocco ballando, piccola, sto provando (Dai), ey.

Portati la tua amica (Uh), che abbassiamo il loro intimo a entrambe (Vai).

Hai 20 ragazzi in lista d’attesa (Dai).

Te lo faccio sulla schiena, body painting (Oh!).

Dominando la strada dai vent’anni.

Va a caccia, non sta frequentando nessuno.

Fa colpo ogni volta che esce.

Piccola, sei in forma, ti leccherò gli addominali.

Fa colpo ogni volta che esce.

Mi piaci perché siamo uguali.

Vogliamo sempre twerk e passione.

Io e te siamo immersi nel desiderio.

Quando mettono twerk, -erk, ey.

Non fate i gradassi, ragazzi, che non vi vedo.

Stai ascoltando musica di Puerto Rico, amico.

Siamo cresciuti ascoltando e cantando questa roba.

Nei quartieri, nei ghetti.

Dagli anni ’90 fino ai 2000 per sempre.

E sto con il migliore di tutti i tempi, Tainy.

E non ho bisogno di vantarmi, lo sapete già.

Yeah-yeah-yeah-yeah, yeah-yeah-yeah-yeah.

Bad Bunny, baby, Bad Bunny, baby, eh.

Tainy, Tainy, Tainy, Tainy.

Controlla la storia.