BOKeTE è una canzone di Bad Bunny tratta dall’album DeBÍ TiRAR MáS FOToS, disponibile dal 5 gennaio 2025. A seguire potete ascoltare il brano, leggere testo, traduzione in italiano e significato.

Gracia’ a Dio’, estoy vivo, eso es lo que importa Yo me he enamora’o 515 vece’, y contigo son 516 So eso no es na’ nuevo Toca seguir, pichar y olvidar Y má’ alante si hay que enamorarno’ de nuevo, nos volvemo’ a enamorar Tú sabe’ que a mí me gusta estar así, enamora’o Pero

[Verso 2] Ey, ey Tú ere’ un boquete en PR, por eso es que te esquivo Ya no hay más poema’ pa’ ti, este es el último que escribo A-A vece’ vienen los flashback, tú y yo chingando agresivo Te-Te-Te iba a llevar pa’ Maya y no llegaste ni a Arecibo La invitación de la playita se venció Lo mejor de nosotro’ nadie lo vio O quizá fue que la vida nos mintió Y tocó decir adiós Y vivir como vivía ante’ de conocerte Viendo fotito’ tuya’, probando si soy fuerte Las ola’ con el viento, los perro’ y la suerte Tenía miedo ‘e perderte, pero no má’ que a la muerte, y estoy vivo

Las 6 6 p. m. frente al río Viéndono’ los corazone’ Las hoja’ cayendo, preguntas sin contestacione’ Mis sentimiento’ cambian como estacione’ Y aunque en PR todo el tiempo es verano Estoy pasando frío escuchando estas cancione’ Pensando en ti, pero no te emocione’ Porque no te vo’a escribir ¿Cuál de los dos es quien más va a sufrir? No sé, pero ojalá que seas tú, ojalá que seas tú Pa’ mí que vas a ser tú

Le 6

6 di sera davanti al fiume,

guardandoci i cuori,

le foglie che cadono, domande senza risposte.

I miei sentimenti cambiano come le stagioni,

e anche se a Porto Rico è estate tutto l’anno,

sto sentendo freddo ascoltando queste canzoni,

pensando a te, ma non ti fare illusioni,

perché non ti scriverò.

Chi dei due soffrirà di più?

Non lo so, ma spero sarai tu, spero sarai tu.

Secondo me, sarai tu.

Ormai non voglio nemmeno competere,

sei bella, ma ti piace mentire.

Rimani nel tuo viaggio, perché quando atterrerai nessuno applaudirà, ehi.

Un giorno invecchierai, ti guarderai indietro e ti pentirai

di aver lasciato andare la cosa più vera che hai avuto nella tua vita.

Verso 2

Ehi, ehi,

sei come una buca stradale a Porto Rico, per questo ti evito.

Non ci sono più poesie per te, questa è l’ultima che scrivo.

A volte tornano i flashback, tu e io facendo l’amore in modo intenso.

Ti volevo portare a Mayagüez e non sei nemmeno arrivata ad Arecibo.

L’invito alla spiaggia è scaduto.

Il meglio di noi nessuno l’ha visto,

o forse è stata la vita a mentirci

e ci è toccato dirci addio.

E vivere come vivevo prima di conoscerti,

guardando le tue foto, mettendo alla prova la mia forza.

Le onde col vento, i cani e la fortuna.

Avevo paura di perderti, ma non più della morte, e sono vivo.

Grazie a Dio, sono vivo, ed è questo che conta.

Mi sono innamorato 515 volte e con te sono 516.

Quindi non è niente di nuovo.

Ora devo andare avanti, lasciar perdere e dimenticare.

E più avanti, se dobbiamo innamorarci di nuovo, ci innamoreremo di nuovo.

Sai che a me piace essere così, innamorato,

però…

Ormai non voglio nemmeno competere,

sei bella, ma ti piace mentire.

Rimani nel tuo viaggio, perché quando atterrerai nessuno applaudirà, ehi.

Un giorno invecchierai, ti guarderai indietro e ti pentirai

di aver lasciato andare la cosa più vera che hai avuto nella tua vita.