Bambola è una canzone di Artie 5ive feat. Niky Savage disponibile da venerdì 13 dicembre 2024. A seguire potete ascoltare la canzone, prodotta da Ddusi, SadTurs & KIID, leggere testo e significato del pezzo.

Il testo di Bambola

Ecco il testo di Bambola di Artie 5ive feat. Niky Savage.

Cammini per strada, mastichi la gomma

E fai la maleducata, degli altri non ti importa

Con la borsetta Prada e con la minigonna

Sistemi il mascara, sai di essere do–

Col fisico perfetto che ti ha fatto mamma

Tutte le sere a ballare, non hai voglia di studiare perché sei una

Hai fatto innamorare tutti quanti nel locale perché sei una (5ive)

Hai dieci in passione Ero al tavolo, rollavo, bevevo, fumavo

Finché mi passi a fianco, wig biondo chiaro

Sono il tipo di tipo che ti porge la mano

Poi ti porge il drink e ti invita a ballare

Devo mantener la calma, ci vuole nonchalance

Dammi una chance, mamma t’ha fatto santa

Perdonami se son diretto, ma t’ha fatto tanta

Perdonami, ma vedo solo te nella stanza

E-E-Ehi, nana, ti piace la mia collana?

Ti piace fumare ganja? Vuoi mettere la bandana?

So che sei italiana, ma lo muovi come una cubana

Non ti preoccupare, sto con te fino a mañana

Mi fa girare la testa ogni volta che mi guarda

È tosta, le piacciono i tipi di strada

Una bambola, quanto mi piace il tuo vestito red

Sembri una caramellina alla fragola Cammini per strada, mastichi la gomma

E fai la maleducata, degli altri non ti importa

Con la borsetta Prada e con la minigonna

Sistemi il mascara, sai di essere donna

Bad, bad, bad, è una vera stronza

Ba-ba-ba-bambola, una bomba

Si girano tutti quando passa per la zona

E, se volesse, li potrebbe avere tutti quanti alla sua porta (Uah, uah, uah) Bella come Riri, ma si chiama Debora (Uah)

Ogni venerdì vuole andare da Sephora (Uoh)

La cinta di Gucci e la pelliccia di pecora (Ahah)

Ha pochi amici e un ex che la perseguita (Mhm-mhm)

Mastichi la gomma, fai la bolla e ti annoi (Prr)

Un tipo ti catcalla e gli dici: “Che cazzo vuoi?” (Cazzo vuoi?)

Con la maglietta corta e il piercing che esce fuori (Lì)

La mamma l’ha fatta bona e sono gelosi anche i suoi (Muah)

T-Taglia S, a volte X (Uah), è di bellezza la cinta (Uoh)

Lei non vuole un tipo chill, ma uno che rompe la minchia (Mhm-mhm)

Ma, se ha il tipo, fa la brava (La brava), gliel’ha insegnato suo padre (Suo padre)

Alle undici va a casa che deve portare il cane

Lui ti ha scritto e tu manco gli hai risposto

Quindi tutto a posto

U-U-Un tipo si avvicina e la musica la alzi

Vorresti prenderlo a schiaffi Cammini per strada, mastichi la gomma

E fai la maleducata, degli altri non ti importa

Con la borsetta Prada e con la minigonna

Sistemi il mascara, sai di essere donna

Bad, bad, bad, è una vera stronza

Ba-ba-ba-bambola, una bomba

Si girano tutti quando passa per la zona

E, se volesse, li potrebbe avere tutti quanti alla sua porta Bambola

Col fisico perfetto che ti ha fatto mamma

Sei una bambola

Tutte le sere a ballare, non hai voglia di studiare perché

Sei una bambola

Hai fatto innamorare tutti quanti nel locale perché sei

Sei una bambola

Hai dieci in passione, yeah KIID, you ready?

SadTurs, ahahah

Ddusi mi dà un beat, lo prometto, glielo fu–

Bambola, il significato della canzone

La canzone racconta la storia di una ragazza sicura di sé, consapevole della sua bellezza e del potere che esercita sugli altri. La sua figura è carismatica, magnetica e spavalda, descritta attraverso immagini che catturano il suo stile e il suo atteggiamento. Cammina per strada con disinvoltura, masticando la gomma e mostrandosi incurante del giudizio altrui: “Cammini per strada, mastichi la gomma / E fai la maleducata, degli altri non ti importa“. Il suo look è iconico, con la borsetta Prada, la minigonna e il mascara che sistema con cura, sapendo di essere irresistibile: “Sai di essere donna”.

La ragazza è descritta come una “bambola”, un termine che enfatizza la sua perfezione estetica ma anche un certo distacco emotivo. Ha un fisico perfetto ereditato dalla madre e una presenza che fa girare la testa a tutti: “Col fisico perfetto che ti ha fatto mamma / Hai fatto innamorare tutti quanti nel locale perché sei una bambola“. È una figura indipendente e provocatoria, che respinge chi non la rispetta: “Un tipo ti catcalla e gli dici: ‘Che cazzo vuoi?'”. Allo stesso tempo, il testo mostra un contrasto nella sua personalità: dietro l’immagine di ragazza mondana e spavalda, emerge il suo lato più semplice e legato alla quotidianità, come portare il cane a casa entro una certa ora: “Alle undici va a casa che deve portare il cane”.

L’attrazione che suscita è irresistibile, ma non si lascia conquistare facilmente. È selettiva e spesso distaccata, come quando ignora i messaggi di chi cerca di conquistarla: “Lui ti ha scritto e tu manco gli hai risposto / Quindi tutto a posto”. La canzone gioca sull’ambiguità tra il fascino e l’irraggiungibilità della ragazza, sottolineando il suo spirito ribelle e la sua capacità di essere al centro dell’attenzione: “Si girano tutti quando passa per la zona / E, se volesse, li potrebbe avere tutti quanti alla sua porta”.

Il ritornello ribadisce il suo ruolo di protagonista, una “bambola” che con la sua personalità e bellezza domina ogni situazione, lasciando dietro di sé una scia di ammirazione e desiderio.