Testo e significato di Montecarlo di Artie 5ive: la dualità tra il successo e il legame con le origini, tra lusso e pericoli, tra ostentazione e paranoia

Montecarlo è una canzone di Artie 5ive tratta dal suo nuovo disco di inediti “La bellavita” disponibile dal 28 marzo 2025.

Artie 5ive è in questo momento il nome più caldo del rap italiano di nuova generazione. Non è solo una questione di numeri con i suoi 9 dischi di Platino e 12 Oro e oltre 3,5 milioni di ascoltatori mensili, ma anche di percepito tanto che molte sono le collaborazioni importanti in questi anni. Da Capo Plaza a Guè, da Ghali a Jake La Furia e Rose Villain, da Anna a Lazza e Bresh passando per Kid Yugi, Digital Astro, Nerissima Serpe, Papa V, Low-Red, Boro, The Night Skinny, Artie ha creato un suo percorso mostrando la consapevolezza che una nuova generazione rap italiana sta emergendo e che raccontare la strada è anche cercare di uscirne attraverso il lavoro, la cultura e la volontà di fare del bene e di aiutare il quartiere e i giovani nella speranza di una vita migliore.

Artie 5ive è lo pseudonimo di Ivan Arturo Barioli, un rapper italo-sierraleonese classe 2000. Il suo nome d’arte arriva dal suo secondo nome (nome anche del nonno) e dalle 5 vie principali di parte del quartiere Bicocca di Milano da dove proviene.

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Il testo di Montecarlo di Artie 5ive

Ddusi mi dà un beat, lo prometto, glielo fum– Spingo dal primo singolo e non ho smesso col primo disco d’oro (D-D-D’oro)

Chiaro che insisto, mi assumo il rischio, pure ciò che rischian loro (5ive)

Si alza un coro, cammino sul bordo, macchina che rolla nel corso (Brrah)

Ora che c’ho un Rollie sul polso (Brrah) e due posti auto in box (Brrah)

Macchina straniera, sembra uscita da un cartone animato

Sto raffreddato perché ho sia polso che collo ghiacciato

Dormo male ogni notte, tipo chiodi sul materasso

Ventiquattro anni spaccati, sono vivo per miracolo

Se mi ammazzassero, sarebbe un bel lutto (5ive)

Ci sarebbero sciacalli che fotterebbero l’hood

Altri bastardi mi fotterebbero il look

Quellе baddie mi fotterebbеro tutto

Guarda il nome sul mercato che sale come un toro

Mi alleno tutti i giorni, Armani Emporio

Tu sei bella, ma mollami, oggi voglio stare solo

Muovi la testa su e giù fino a che rompi il collo

Io vengo da un posto, da un cazzo di posto

Ora su un volo privato verso un’isola a caso

Quanti figli di puttana vorrebbero il mio posto

Il furgone è arrivato, quindi torna al lavoro Su uno yatch a Montecarlo perché oggi il mare è calmo

Oggi il mare è calmo, però noi non lo postiamo

Non lo siamo mai, baby, siamo appostati all’angolo

Lei lo muove piano, lo muove, Megan Thee Stallion

Soldi sopra al tavolo sparsi messi in disordine

Mi ha insegnato a vivere mio fratello maggiore

Sugo nel posacenere di fianco alle aragoste

Vuoi che succede se mi pesti le Rick Owens Tutto il giorno in strada non mi passa la voglia

Dalle mie parti ormai non vola più una foglia

Ricarica veloce non parlo di Speed Cola

Dici che sono dolce, un gelato alla nocciola

Mi gusto la ricciola, ristorante sul molo non vado più al McDonald’s

Perché il ketchup non è salsa al pomodoro

Alla strada ho attaccato con della colla

Dove vedo sti rapper che non parlano di Gomorra

Morirò come un’icona in terra gloria per i ragazzi di zona

Lei mi prende in bocca nei bagni del Bicocca

Mi gusta lentamente, un gelato all’albicocca

Il rosso mi dona come i gangster in mezzo al Maradona

Le do un bacio in bocca la sua lingua sa di cock

“Dai fallo ancora mamma mia quanto sei porca”

Uomini di merda picchiano la loro donna

Baby ti voglio non posso aspettare ancora Su uno yatch a Montecarlo perché oggi il mare è calmo

Oggi il mare è calmo, però noi non lo postiamo

Non lo siamo mai, baby, siamo appostati all’angolo

Lei lo muove piano, lo muove, Megan Thee Stallion

Soldi sopra al tavolo sparsi messi in disordine

Mi ha insegnato a vivere mio fratello maggiore

Sugo nel posacenere di fianco alle aragoste

Vuoi che succede se mi pesti le Rick Owens

Il significato della canzone Montecarlo di Artie 5ive

Il testo di Montecarlo di Artie 5ive parla della scalata al successo del rapper, che parte dal basso (“Io vengo da un posto, da un cazzo di posto”) e arriva a godersi il lusso e la ricchezza, tra auto costose, gioielli e yacht a Montecarlo. Tuttavia, nonostante la sua nuova vita agiata, mantiene un legame con la strada e con il suo passato difficile, come suggerisce la frase “Alla strada ho attaccato con della colla”.

Il rapper sottolinea la sua dedizione e il sacrificio per arrivare dove è ora: “Spingo dal primo singolo e non ho smesso col primo disco d’oro”, evidenziando che il successo è frutto di impegno costante. C’è anche un accenno alla pericolosità della sua vita, sia per i rischi della strada sia per la pressione del successo: “Ventiquattro anni spaccati, sono vivo per miracolo”.

Ci sono riferimenti alla fama e alle persone che lo circondano, alcune delle quali potrebbero approfittarsi di lui se gli accadesse qualcosa (“Se mi ammazzassero, sarebbe un bel lutto […] Altri bastardi mi fotterebbero il look”). Il testo include anche immagini di opulenza e ostentazione, come soldi sul tavolo, aragoste e abbigliamento di lusso (Rick Owens, Armani Emporio), a contrasto con il passato più modesto (“Non vado più al McDonald’s perché il ketchup non è salsa al pomodoro”).

Infine, ci sono riferimenti alla vita sentimentale e al desiderio, con immagini esplicite di relazioni e di donne attratte dal suo status. Il ritornello con “Lei lo muove piano, lo muove, Megan Thee Stallion” richiama sensualità e il mondo dell’hip-hop statunitense.

In sintesi, il brano racconta la dualità tra il successo e il legame con le origini, tra lusso e pericoli, tra ostentazione e paranoia, tra piacere e riflessione sulla propria posizione.