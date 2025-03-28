Montecarlo, Artie 5ive: testo e significato della canzone
Testo e significato di Montecarlo di Artie 5ive: la dualità tra il successo e il legame con le origini, tra lusso e pericoli, tra ostentazione e paranoia
Montecarlo è una canzone di Artie 5ive tratta dal suo nuovo disco di inediti “La bellavita” disponibile dal 28 marzo 2025.
Artie 5ive è in questo momento il nome più caldo del rap italiano di nuova generazione. Non è solo una questione di numeri con i suoi 9 dischi di Platino e 12 Oro e oltre 3,5 milioni di ascoltatori mensili, ma anche di percepito tanto che molte sono le collaborazioni importanti in questi anni. Da Capo Plaza a Guè, da Ghali a Jake La Furia e Rose Villain, da Anna a Lazza e Bresh passando per Kid Yugi, Digital Astro, Nerissima Serpe, Papa V, Low-Red, Boro, The Night Skinny, Artie ha creato un suo percorso mostrando la consapevolezza che una nuova generazione rap italiana sta emergendo e che raccontare la strada è anche cercare di uscirne attraverso il lavoro, la cultura e la volontà di fare del bene e di aiutare il quartiere e i giovani nella speranza di una vita migliore.
Artie 5ive è lo pseudonimo di Ivan Arturo Barioli, un rapper italo-sierraleonese classe 2000. Il suo nome d’arte arriva dal suo secondo nome (nome anche del nonno) e dalle 5 vie principali di parte del quartiere Bicocca di Milano da dove proviene.
CLICCA QUI PER IL VISUAL VIDEO DI “MONTECARLO” DI ARTIE 5IVE.
Il testo di Montecarlo di Artie 5ive
Ddusi mi dà un beat, lo prometto, glielo fum–
Spingo dal primo singolo e non ho smesso col primo disco d’oro (D-D-D’oro)
Chiaro che insisto, mi assumo il rischio, pure ciò che rischian loro (5ive)
Si alza un coro, cammino sul bordo, macchina che rolla nel corso (Brrah)
Ora che c’ho un Rollie sul polso (Brrah) e due posti auto in box (Brrah)
Macchina straniera, sembra uscita da un cartone animato
Sto raffreddato perché ho sia polso che collo ghiacciato
Dormo male ogni notte, tipo chiodi sul materasso
Ventiquattro anni spaccati, sono vivo per miracolo
Se mi ammazzassero, sarebbe un bel lutto (5ive)
Ci sarebbero sciacalli che fotterebbero l’hood
Altri bastardi mi fotterebbero il look
Quellе baddie mi fotterebbеro tutto
Guarda il nome sul mercato che sale come un toro
Mi alleno tutti i giorni, Armani Emporio
Tu sei bella, ma mollami, oggi voglio stare solo
Muovi la testa su e giù fino a che rompi il collo
Io vengo da un posto, da un cazzo di posto
Ora su un volo privato verso un’isola a caso
Quanti figli di puttana vorrebbero il mio posto
Il furgone è arrivato, quindi torna al lavoro
Su uno yatch a Montecarlo perché oggi il mare è calmo
Oggi il mare è calmo, però noi non lo postiamo
Non lo siamo mai, baby, siamo appostati all’angolo
Lei lo muove piano, lo muove, Megan Thee Stallion
Soldi sopra al tavolo sparsi messi in disordine
Mi ha insegnato a vivere mio fratello maggiore
Sugo nel posacenere di fianco alle aragoste
Vuoi che succede se mi pesti le Rick Owens
Tutto il giorno in strada non mi passa la voglia
Dalle mie parti ormai non vola più una foglia
Ricarica veloce non parlo di Speed Cola
Dici che sono dolce, un gelato alla nocciola
Mi gusto la ricciola, ristorante sul molo non vado più al McDonald’s
Perché il ketchup non è salsa al pomodoro
Alla strada ho attaccato con della colla
Dove vedo sti rapper che non parlano di Gomorra
Morirò come un’icona in terra gloria per i ragazzi di zona
Lei mi prende in bocca nei bagni del Bicocca
Mi gusta lentamente, un gelato all’albicocca
Il rosso mi dona come i gangster in mezzo al Maradona
Le do un bacio in bocca la sua lingua sa di cock
“Dai fallo ancora mamma mia quanto sei porca”
Uomini di merda picchiano la loro donna
Baby ti voglio non posso aspettare ancora
Su uno yatch a Montecarlo perché oggi il mare è calmo
Oggi il mare è calmo, però noi non lo postiamo
Non lo siamo mai, baby, siamo appostati all’angolo
Lei lo muove piano, lo muove, Megan Thee Stallion
Soldi sopra al tavolo sparsi messi in disordine
Mi ha insegnato a vivere mio fratello maggiore
Sugo nel posacenere di fianco alle aragoste
Vuoi che succede se mi pesti le Rick Owens
Il significato della canzone Montecarlo di Artie 5ive
Il testo di Montecarlo di Artie 5ive parla della scalata al successo del rapper, che parte dal basso (“Io vengo da un posto, da un cazzo di posto”) e arriva a godersi il lusso e la ricchezza, tra auto costose, gioielli e yacht a Montecarlo. Tuttavia, nonostante la sua nuova vita agiata, mantiene un legame con la strada e con il suo passato difficile, come suggerisce la frase “Alla strada ho attaccato con della colla”.
Il rapper sottolinea la sua dedizione e il sacrificio per arrivare dove è ora: “Spingo dal primo singolo e non ho smesso col primo disco d’oro”, evidenziando che il successo è frutto di impegno costante. C’è anche un accenno alla pericolosità della sua vita, sia per i rischi della strada sia per la pressione del successo: “Ventiquattro anni spaccati, sono vivo per miracolo”.
Ci sono riferimenti alla fama e alle persone che lo circondano, alcune delle quali potrebbero approfittarsi di lui se gli accadesse qualcosa (“Se mi ammazzassero, sarebbe un bel lutto […] Altri bastardi mi fotterebbero il look”). Il testo include anche immagini di opulenza e ostentazione, come soldi sul tavolo, aragoste e abbigliamento di lusso (Rick Owens, Armani Emporio), a contrasto con il passato più modesto (“Non vado più al McDonald’s perché il ketchup non è salsa al pomodoro”).
Infine, ci sono riferimenti alla vita sentimentale e al desiderio, con immagini esplicite di relazioni e di donne attratte dal suo status. Il ritornello con “Lei lo muove piano, lo muove, Megan Thee Stallion” richiama sensualità e il mondo dell’hip-hop statunitense.
In sintesi, il brano racconta la dualità tra il successo e il legame con le origini, tra lusso e pericoli, tra ostentazione e paranoia, tra piacere e riflessione sulla propria posizione.