TT LE GIRLZ è una canzone di ANNA con il featuring di Niky Savage e tratto dal suo disco di inediti “Vera baddie“, al primo posto dei dischi più venduti in Italia per la quarta settimana consecutiva. È la prima artista donna italiana ad ottenere un simile risultato da 10 anni a questa parte.

L’album, che è già certificato Oro, sta ottenendo risultati straordinari sulle piattaforme digitali con tutte le tracce entrate in classifica. “Vera Baddie”, inoltre, è il primo album di un’artista donna ad avere avuto 5 brani entrati nella top10 della classifica singoli FIMI da “The Fame Monster” di Lady Gaga nel 2010.

“30°C” si riconferma la hit dell’estate, da poco certificata Disco di Platino (FIMI/GFK). È inoltre la canzone più a lungo in vetta della classifica singoli giornaliera di Spotify di quest’anno: ad oggi, infatti, ha trascorso 5 settimane ininterrotte alla #1 della chart.

Il singolo si trova attualmente alla #2 della classifica settimanale dei singoli (FIMI/GFK) ed è alla #2 nella chart di Apple Music.

Nella classifica settimanale di TikTok Italia, inoltre, Anna occupa le prime due posizioni (“30°C” e “TT LE GIRLZ”), oltre ad avere altri brani tratti dall’album nella top10.

Clicca qui per vedere il visual video di “TT LE GIRLZ” di ANNA feat. Niky Savage.

Ecco il testo di TT LE GIRLZ di ANNA.

G-G-Girl, puoi dirmi che cosa guardi?

Non capisco se mi odi oppure vuoi baciarmi (Muah)

Sei l’unica dentro il party

Che mi sta guardando come mi guardano i maschi

Addosso ho la tutina tutta glitterata

Viene alla serata solamente per me

La più figa, quella che prima era una sfigata

Adesso fa sfilata, adesso è una vera bad

T-Tutte le girls mi amano (Muah)

T-Tutte le girls mi chiamano (Drin)

Ho-Ho provato a avere amiche, ma (What?)

Tutte le girls infamano (Ah-ah)

Io ne so davvero una più del diavolo (You know)

E, se parlo, faccio cadere il domino (You know)

Grido: “Vámonos” (Let’s go)

Bevo il solito (Let’s go)

Faccio il panico (Let’s go)

Porto pure

Tutte le girls (Ah-ah) (Uah, uah)

Voglion stare con me (Uoh, uoh)

Come se fossi un boy (Ah-ah)

Però sono una bad (Muah)

Sarà il sex appeal (Ah-ah)

Che le fa andare mad (Mhm-mhm)

Oppure una fake bitch (Ah-ah)

Che ha bisogno di cash (Mhm-mhm)

(Uah, uah, uah, oh-uah)

Tiki-taka, Beşiktaş, tic-tac, corro, metto il NOS

Zigzag, alzo motocross (Skrrt), si girano tutte le girls (Skrrt, skrrt)

Giudicami come ti pare e piace (Piace)

Troppe bitch, manco piscio in pace (Pace)

Mollami che non sei mia madre (Madre)

Crocifisso matchato alle mutande (Versace)

Tu lo sai come sono, mille tipe nei DM

Sono troppo bono (Ah), cosa ti devo dire?

Mia madre mi ha fatto playboy, playboy

Vieni che non ti annoi (Ahah, muah), mi serve solo l’okay

Poi, se mi dici che vuoi, ti cavalco, cow-boy, boy (Brr)

La tua amica dice che non puoi, ma è gelosa, lo sai

Vorrebbe fare ‘ste cose, ma non le farà mai

Tutte le girls (Ah-ah) (Uah, uah)

Voglion stare con me (Uoh, uoh)

Come se fossi un boy (Ah-ah)

Però sono una bad (Muah)

Sarà il sex appeal (Ah-ah)

Che le fa andare mad (Mhm-mhm)

Oppure una fake bitch (Ah-ah)

Che ha bisogno di cash (Mhm-mhm)

Ai lobi giga perle per te

Così finiamo sotto le coperte

La mia baddie mi passa a prendere

Non ho ancora fatto la patente

Non tocco-co più la coco

Cambio la face, emoticon

Sono iconico, fanno i cori mo

Ed è logico che mi voglion

Tutte le girls (Ah-ah) (Uah, uah)

Voglion stare con me (Uoh, uoh)

Come se fossi un boy (Ah-ah)

Però sono una bad (Muah)

Sarà il sex appeal (Ah-ah)

Che le fa andare mad (Mhm-mhm)

Oppure una fake bitch (Ah-ah)

Che ha bisogno di cash (Mhm-mhm)

Muah