ROMEO è il nuovo singolo di Anitta che anticipa l’uscita del prossimo disco della cantante, previsto nei prossimi mesi. A seguire potete ascoltare il brano, prodotto da Subelo NEO, leggere testo, traduzione in italiano e significato.

Tra-tra, baby Hasta abajo, baby Hazme tuya, baby Tra-tra, baby Hoy tú vas a ser mío, díselo a tu baby Hoy tú vas a ser mío, yo no dije “Maybe” Tra-tra, baby Hasta abajo, baby Hazme tuya, baby Tra Tra, baby Hoy tú vas a ser mío, díselo a tu baby Hoy tú vas a ser mío, yo no dije “Maybe”

Questo è tra me e te

Ballando, sudando

Tranquillo, che la notte è appena iniziata

La discoteca è piena, e io e te siamo qui per ballare in maniera sensuale (Gua, Gua, Guayeteo)

Se stai cercando una ragazza tosta

Per ballare in modo provocante (Gua, Gua, Guayeteo)

Beh, io ti ho in mente

Ma ti voglio nel mio corpo

Una proposta indecente

Nel caso ti venga voglia di fare il Romeo

Un’avventura

Se stai cercando una notte di follia

Resta qui a ballare con me

Se stai cercando una notte di follia

Resta qui a ballare con me

Mettimi nelle posizioni che vuoi, baby

Nessuno come te me le fa così sexy

Stai già gridando il mio nome

Io la tua diavoletta, tu il mio micetto underground

Anche se i DM sono pieni

Per te li ignoro

Afferra il mio nuovo lato B

E in discoteca ci diamo dentro

E un’avventura

Se stai cercando una notte di follia

Resta qui a ballare con me

Se stai cercando una notte di follia

Resta qui a ballare con me

Uno shot e ce ne andiamo

E per strada ci fermiamo a far casino, papi

Tutto questo è per te, per te

Uno shot e ce ne andiamo

E per strada ci fermiamo a far casino, papi

Tutto questo è per te (per te)

Perché ti ho in mente

Ma ti voglio nel mio corpo

Una proposta indecente

Nel caso ti venga voglia di fare il Romeo

Un’avventura

Se stai cercando una notte di follia

Resta qui a ballare con me

Se stai cercando una notte di follia

Resta qui (attaccato a me, così vedi come ti faccio, hahaha)

(Attaccato a me, così vedi come ti faccio)

Tra-tra, baby

Fino in fondo, baby

Fammi tua, baby

Tra-tra, baby

Stanotte sarai mio, dillo al tuo ragazzo

Stanotte sarai mio, non ho detto “forse”

Tra-tra, baby

Fino in fondo, baby

Fammi tua, baby

Tra-tra, baby

Stanotte sarai mio, dillo al tuo ragazzo

Stanotte sarai mio, non ho detto “forse”