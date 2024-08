“Pocket Locket” è una canzone di Alaina Castillo pubblicata nel 2021 ma diventata virale su TikTok in questi mesi. Negli ultimi giorni la canzone è, a livello mondiale, tra i brani più condivisi e utilizzati dagli utenti della piattaforma sociale.

Alaina Castillo è nata a Houston, U.S.A. e ha vissuto in Texas. Suo padre è messicano ma non le ha mai insegnato lo spagnolo quando era bambina. Ha 3 fratelli: Adam, Micah e David. Il canale YouTube è stato creato il 17 dicembre 2010, anche se il primo video pubblico è stato caricato nel 2017.

Durante l’estate del 2019, ha annunciato che avrebbe pubblicato un EP a settembre di quell’anno ma è stato poi posticipato al 15 novembre 2019. Il singolo principale “i don’t think i love you anymore” è stato pubblicato il 18 ottobre 2019. Dopo di che, il 15 novembre 2019, “no importa” è stato pubblicato come secondo e ultimo singolo del progetto.

Pocket Locket, invece, è tratto dal disco “Parallel Universo pt.1”.

Clicca qui per vedere il video ufficiale di “Pocket Locket” di Alaina Castillo.

Ecco il testo di “Pocket Locket” di Alaina Castillo.

One day he will be mine

I’m your type, I’m the vibe

Fantasize, stay the night

Every night, I can keep all your secrets in my pocket locket

And then I keep ya held down when I lock and drop it

Yeah, you be sly, that’s all right

I don’t mind, you be cruel

I’ll survive, playing that hard to get love showing no affection

I know it’s hard to keep up with my good intention

You must think I’m mad to need ya

They must think I’ll never leave ya

I don’t see my love as weakness

I know in the end you’ll be the one, one, one

Right now I bet you think you’ve got me in the palm of your hands

Give me no love, you get that good love, hope that you don’t regret

Taking so long to see that I’m the best thing you’ll ever have

Come get that love, boy, get that good love, baby, while you still can

I’m the shit, I’m a trip

Take a sip, watch it drip from your lip

Know that I can keep you held down with my little finger

And I would do it all day just to let you linger

You know that I would take the time

To let you ride, let you try to do me right

Hoping that you’re learnin’ real quick, asking all the questions

‘Cause if you push me too far, you gon’ learn your lesson

You must think I’m mad to need ya

They must think I’ll never leave ya

I don’t see my love as weakness

I know in the end you’ll be the one, one, one

Right now I bet you think you’ve got me in the palm of your hands

Give me no love, you get that good love, hope that you don’t regret

Taking so long to see that I’m the best thing you’ll ever have

Come get that love, boy, get that good love, baby, while you still can

Oh, baby, while you still can

That love, boy, get that good love

While you still can, oh, yeah

Come get that love, boy, get that good love

While you still can