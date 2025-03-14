Sentimiento natural, Aitana & Myke Towers: testo, traduzione in italiano e significato della canzone (video)
Traduzione in italiano, testo e significato di “Sentimiento natural” di Aitana & Myke Towers: una canzone che cattura la magia di un amore improvviso, irresistibile e travolgente
“SENTIMIENTO NATURAL” è il secondo singolo del quarto album in studio di Aitana. Il brano è stato anticipato per la prima volta il 16 settembre 2024 tramite un post su Instagram, in cui si potevano ascoltare solo i cori della canzone. Il 10 marzo 2025, Aitana ha pubblicato un video insieme all’artista portoricano Myke Towers sui social, confermando la collaborazione e la presenza di quei cori nel brano.
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Il testo di Sentimiento natural di Aitana & Myke Towers
Leggi il testo di Sentimiento natural, Aitana & Myke Towers.
Tú tienes algo raro, ey
Algo que no he sentido, algo que no es humano, no
Tú subes mis latidos a un ritmo que no es sano, no
Y no tiene sentido cómo nos abrazamos, ey
Y cómo nos besamos, no
Tú tienes algo raro, ey
Algo que no he sentido, algo que no es humano, no
Tú subes los latidos a un ritmo que no es sano, no
Que no tiene sentido cómo nos abrazamos, ey
Y cuando nos besamos, no
Vamos a Playa Hermosa frente al mar, hoy se siente tan brutal
Tomando un tequila y sal, sentimiento natural
Brillan las еstrellas mal y el espacio sidеral
Iluminando el total, sentimiento natural
¿Qué sentido tiene que se sienta como que te conozca de antes?
Mami, tú das musa, cualquiera va a querer ser cantante
Yo andaba lo más campante, en mi camino te cruzaste
El tiempo detuviste cuando mis labio’ besaste
Tú tiene’ un no sé qué, me preguntan, digo: “¿Qué se yo?”
Sé que en ella me enfoqué, ella mis ojo’ leyó, I’m fucked
Let me love with you, oh, no, no creía en el amor
Ella me arregla el humor, tú me arregla’ los días grises, ma
Si quieres irle a Ibiza me dices, no falla que cuando la acaricie
Se extrema que la piel se le erice, no olvido lo que le hice
Qué bien le queda el MIU MIU
A veces yo la lío, te lo juro, yo no estaba en amorío’
Es natural el sentimiento y hará frío, baby
Tú tienes algo raro, ey
Algo que no he sentido, algo que no es humano, no
Tú subes mis latidos a un ritmo que no es sano, no
Que no tiene sentido cómo nos abrazamos, ey
Y cómo nos besamos, baby
Tú tienes algo raro, ey
Algo que no he sentido, algo que no es humano, no
Tú subes los latidos a un ritmo que no es sano, no
Que no tiene sentido cómo nos abrazamos, ey
Y cómo nos besamos, no
Y cuando nos besamos
I’m fallin’ in love (I’m fallin’ in love)
Y cuando nos besamos
I’m fallin’ in love (I’m fallin’ in love)
Y cuando nos besamos
I’m fallin’ in love (I’m fallin’ in love)
Y cuando nos besamos
I’m fallin’ in love
With you
(I’m fallin’ in love, I’m fallin in love)
With you
(I’m fallin’ in love, I’m fallin in love)
With you
(I’m fallin’ in love, with you, with you, with you)
With you
I’m fallin’ in love with you
Sentimiento natural di Aitana & Myke Towers, la traduzione in italiano
Leggi la traduzione in italiano di Sentimiento natural, Aitana & Myke Towers.
Tu hai qualcosa di strano, eh
Qualcosa che non ho mai sentito, qualcosa che non è umano, no
Fai salire i miei battiti a un ritmo che non è sano, no
E non ha senso il modo in cui ci abbracciamo, eh
E come ci baciamo, no
Tu hai qualcosa di strano, eh
Qualcosa che non ho mai sentito, qualcosa che non è umano, no
Fai salire i battiti a un ritmo che non è sano, no
E non ha senso il modo in cui ci abbracciamo, eh
E quando ci baciamo, no
Andiamo a Playa Hermosa, davanti al mare, oggi l’atmosfera è pazzesca
Bevendo tequila e sale, sentimento naturale
Le stelle brillano male e lo spazio siderale
Illuminano tutto quanto, sentimento naturale
Che senso ha che sembra di conoscerti da prima?
Baby, tu ispiri, chiunque vorrebbe diventare cantante
Me ne andavo in giro tranquillo, poi sei apparsa tu sulla mia strada
Hai fermato il tempo quando le tue labbra hanno sfiorato le mie
Hai quel non so che, mi chiedono e dico: “Boh, che ne so?”
So solo che mi hai stregato, lei ha letto nei miei occhi, sono fregato
Lasciami amare con te, oh no, non credevo nell’amore
Lei mi aggiusta l’umore, tu mi illumini i giorni grigi, ma’
Se vuoi andare a Ibiza, dimmelo, tanto ci sta che quando la accarezzo
Si lascia andare e la pelle le si accappona, non dimentico quello che le ho fatto
Quanto le sta bene il MIU MIU
A volte faccio casini, te lo giuro, non ero in nessuna relazione
Questo sentimento è naturale e farà freddo, baby
Tu hai qualcosa di strano, eh
Qualcosa che non ho mai sentito, qualcosa che non è umano, no
Fai salire i miei battiti a un ritmo che non è sano, no
E non ha senso il modo in cui ci abbracciamo, eh
E come ci baciamo, baby
Tu hai qualcosa di strano, eh
Qualcosa che non ho mai sentito, qualcosa che non è umano, no
Fai salire i battiti a un ritmo che non è sano, no
E non ha senso il modo in cui ci abbracciamo, eh
E come ci baciamo, no
E quando ci baciamo
Mi sto innamorando (Mi sto innamorando)
E quando ci baciamo
Mi sto innamorando (Mi sto innamorando)
E quando ci baciamo
Mi sto innamorando (Mi sto innamorando)
E quando ci baciamo
Mi sto innamorando
Di te
(Mi sto innamorando, mi sto innamorando)
Di te
(Mi sto innamorando, mi sto innamorando)
Di te
(Mi sto innamorando, di te, di te, di te)
Di te
Mi sto innamorando di te
Il significato della canzone Sentimiento natural di Aitana & Myke Towers
“Sentimiento Natural” è una canzone che parla di un’attrazione intensa e inspiegabile tra due persone, un legame che sembra andare oltre il normale. Il testo sottolinea come l’altra persona abbia “qualcosa di strano”, quasi sovrumano, capace di far battere il cuore a un ritmo insano e di far perdere il senso del tempo quando si baciano:
“Tú tienes algo raro, ey / Algo que no he sentido, algo que no es humano, no / Tú subes mis latidos a un ritmo que no es sano, no.”
Il brano ha un’atmosfera estiva e sensuale, con riferimenti a un viaggio a Playa Hermosa, dove tra tequila, mare e stelle, tutto sembra magico e naturale:
“Vamos a Playa Hermosa frente al mar, hoy se siente tan brutal / Tomando un tequila y sal, sentimiento natural.”
Nella seconda strofa, l’artista riflette su quanto questa connessione sia incredibile, come se avesse già conosciuto questa persona in un’altra vita. L’attrazione è così forte che sembra inarrestabile, al punto che il tempo si ferma quando si baciano:
“El tiempo detuviste cuando mis labio’ besaste.”
C’è anche un accenno a uno stile di vita lussuoso e spensierato, con citazioni a Ibiza e al brand MIU MIU, simboli di un amore che, seppur intenso, mantiene un’aria leggera e naturale.
Il ritornello e la parte finale ripetono il concetto chiave della canzone: questo legame è così forte che porta inevitabilmente all’innamoramento. Il continuo “I’m fallin’ in love” enfatizza la resa totale a questo sentimento, che sembra impossibile da controllare.
In sintesi, “Sentimiento Natural” è una canzone che cattura la magia di un amore improvviso, irresistibile e travolgente, ambientato in uno scenario estivo e romantico