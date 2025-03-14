“SENTIMIENTO NATURAL” è il secondo singolo del quarto album in studio di Aitana. Il brano è stato anticipato per la prima volta il 16 settembre 2024 tramite un post su Instagram, in cui si potevano ascoltare solo i cori della canzone. Il 10 marzo 2025, Aitana ha pubblicato un video insieme all’artista portoricano Myke Towers sui social, confermando la collaborazione e la presenza di quei cori nel brano.

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Leggi il testo di Sentimiento natural, Aitana & Myke Towers.

Leggi la traduzione in italiano di Sentimiento natural, Aitana & Myke Towers.

Tu hai qualcosa di strano, eh

Qualcosa che non ho mai sentito, qualcosa che non è umano, no

Fai salire i miei battiti a un ritmo che non è sano, no

E non ha senso il modo in cui ci abbracciamo, eh

E come ci baciamo, no

Tu hai qualcosa di strano, eh

Qualcosa che non ho mai sentito, qualcosa che non è umano, no

Fai salire i battiti a un ritmo che non è sano, no

E non ha senso il modo in cui ci abbracciamo, eh

E quando ci baciamo, no

Andiamo a Playa Hermosa, davanti al mare, oggi l’atmosfera è pazzesca

Bevendo tequila e sale, sentimento naturale

Le stelle brillano male e lo spazio siderale

Illuminano tutto quanto, sentimento naturale

Che senso ha che sembra di conoscerti da prima?

Baby, tu ispiri, chiunque vorrebbe diventare cantante

Me ne andavo in giro tranquillo, poi sei apparsa tu sulla mia strada

Hai fermato il tempo quando le tue labbra hanno sfiorato le mie

Hai quel non so che, mi chiedono e dico: “Boh, che ne so?”

So solo che mi hai stregato, lei ha letto nei miei occhi, sono fregato

Lasciami amare con te, oh no, non credevo nell’amore

Lei mi aggiusta l’umore, tu mi illumini i giorni grigi, ma’

Se vuoi andare a Ibiza, dimmelo, tanto ci sta che quando la accarezzo

Si lascia andare e la pelle le si accappona, non dimentico quello che le ho fatto

Quanto le sta bene il MIU MIU

A volte faccio casini, te lo giuro, non ero in nessuna relazione

Questo sentimento è naturale e farà freddo, baby

Tu hai qualcosa di strano, eh

Qualcosa che non ho mai sentito, qualcosa che non è umano, no

Fai salire i miei battiti a un ritmo che non è sano, no

E non ha senso il modo in cui ci abbracciamo, eh

E come ci baciamo, baby

Tu hai qualcosa di strano, eh

Qualcosa che non ho mai sentito, qualcosa che non è umano, no

Fai salire i battiti a un ritmo che non è sano, no

E non ha senso il modo in cui ci abbracciamo, eh

E come ci baciamo, no

E quando ci baciamo

Mi sto innamorando (Mi sto innamorando)

E quando ci baciamo

Mi sto innamorando (Mi sto innamorando)

E quando ci baciamo

Mi sto innamorando (Mi sto innamorando)

E quando ci baciamo

Mi sto innamorando

Di te

(Mi sto innamorando, mi sto innamorando)

Di te

(Mi sto innamorando, mi sto innamorando)

Di te

(Mi sto innamorando, di te, di te, di te)

Di te

Mi sto innamorando di te