“Move” è un brano del DJ tedesco Adam Port, del produttore americano Stryv e del cantante Malachiii, pubblicata il 7 giugno 2024 tramite l’etichetta Keinemusik. La canzone è diventata virale sui social media dopo essere stata suonata in diversi eventi. Anche in Italia il pezzo ha iniziato a farsi strada nel corso delle settimane entrando nella top 20 dei singoli più venduti nella classifica Fimi.

A seguire potete ascoltare “Move”, leggere testo, significato e traduzione in italiano.

Esiste anche una versione remix nata con la collaborazione di Jason Derulo. Clicca qui per ascoltarla.

Ecco il testo di Move di Adam Port, Stryv, Keinemusik, Orso e Malachiii.

Fire burnin’

Style gunnin’, ayy

I’m feenin’, I just want a taste

Got the feelin’ you don’t wanna wait

I know that you want me here and now

Fire burnin’

Style gunnin’, ayy

I’m feenin’, I just want a taste

Got the feelin’ you don’t wanna wait

I know that you want me here and now

Know you wanna party

Listen to your body

I want to get naughty

Girl, I really like the way you move, move, move

Girl, I really like the way you move, move, move

Girl, I really like the way you move

Girl, I really like the way you—

Girl, I really like the way you—

Body turnin’

Let me work it, ayy

Put it on me, my hands on your waist

Later, you can comе over my place

I know that you want me hеre and now

Know you wanna party

Listen to your body

I want to get naughty

Girl, I really like the way you move, move, move

Girl, I really like the way you move, move, move

Girl, I really like the way you move

Girl, I really like the way you—

Girl, I really like the way you move

Know you wanna party

Listen to your body

I want to get naughty

Girl, I really like the way you—