Tekashi 6ix9ine ha svelato, questa settimana, di aver recentemente trascorso due giorni in un ospedale della Florida dopo preso pillole dimagranti con troppo caffè McDonald’s. Una fonte vicina all’artista ha confermato i dettagli del suo ricovero a Billboard. Secondo quanto emerso, avrebbe preso il doppio della dose raccomandata di Hydroxycut. Il suo cuore ha iniziato a battere forte, condizione che è peggiorata con l’assunzione di caffè.

Il rapper avrebbe voluto perdere peso ma, poiché in libertà vigilata, l’assunzione di farmaci, potrebbe essere vista come una violazione dei termini della sua scarcerazione. Nelle ultime settimane è stato rilasciato dalla prigione dopo aver scontato 13 mesi con armi da fuoco e accuse di racket ed è uscito dagli arresti domiciliari ad agosto.



In un’intervista con Billboard nel periodo dell’uscita dell’album, alla domanda se avesse avuto rimpianti per le scelte che lo hanno portato in prigione, lui ha spiegato che non sarebbe quello che è oggi.