Nuovo appuntamento con Tedua in concerto stasera, 4 dicembre 2023, al Forum di Assago con una data del suo “La divina Commedia Tour”, iniziato il 28 ottobre scorso al Palazzo del Turismo a Jesolo. Il cantante si esibirà il 4 e 5 dicembre a Milano per poi toccare Bologna, Napoli, Torino e concludere nuovamente a Milano il 13 dicembre prossimo. Per Tedua è la prima tournée nei palazzetti, con un numero di date che si è quadruplicato rispetto a quelle annunciate inizialmente, che sono state prese d’assalto dai numerosi fan con velocità vertiginosa, ancora prima della pubblicazione dell’album “La Divina Commedia”.

Fin dal suo approdo nelle piattaforme di streaming, “La Divina Commedia” (triplo disco di platino) non ha tradito le aspettative della scena musicale italiana, certificandosi doppio disco di platino a poco più di un mese dalla sua uscita, e ottenendo certificazioni per oltre metà della tracklist: doppio disco di platino per “Hoe” feat. Sfera Ebbasta, disco di platino per “Paradiso Artificiale” feat. Baby Gang e Kid Yugi, “Malamente”, “Red Light” e “Lo-Fi for U”, oltre alle certificazioni di disco d’oro per “Intro La Divina Commedia”, “Mancanze Affettive” feat. Geolier, “Volgare” feat. Lazza, “Scala di Milano” feat. Guè, “Diluvio a Luglio” feat. Marracash e “Anime libere” feat. Rkomi & Bresh.

“La Divina Commedia” vanta la presenza di featuring con alcuni tra i più grandi esponenti del rap italiano come Guè, Marracash, Salmo, ma anche rappresentanti della nuova scuola come Bresh, Geolier, Lazza, Rkomi e Sfera Ebbasta, fino alle nuove leve come Baby Gang, BNKR44 e Kid Yugi, e di Federica Abbate, una delle cantautrici contemporanee più amate. La parte musicale è stata supervisionata da Shune, Chris Nolan e Dibla con la partecipazione di altri nomi eccellenti alle produzioni: Charlie Charles, Sick Luke, Night Skinny, Zef, Daves.

La scaletta di Tedua al Forum di Assago a Milano

Ecco la scaletta, con ordine di esecuzione dei brani, per Tedua in concerto lunedì 4 dicembre 2023 al Forum di Assago a Milano.

Il live inizierà alle 21.

Intro La Divina Commedia

Angelo All’lnferno

Lo sai

Paradiso Artificiale

Lo-fi For U

Volgare

Mancanze Affettive

Diluvio A Luglio

Red Light

Soffierà

OC (California)

3 chances

Il fabbricante di chiavi

Sangue misto

Scala Di Milano

Buste della spesa

La legge del più forte

Blueface (Vaz Tè cover)

Purple

Acqua

Anime Libere

Dimmi che c’è (thasup cover)

Lingerie

La Verità

Hoe

Malamente

Bagagli

Wasabi 2.0

Vertigini

Outro Purgatorio

Biglietti Tedua al Forum di Assago a Milano

Il concerto di Tedua al Forum di Assago a Milano è sold out. Non sono più disponibili biglietti per la data di lunedì 4 dicembre.