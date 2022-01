Da settimane, molti video su TikTOK e Instagram vedono personaggi celebri o persone comuni, alle prese con un dialogo di coppia (o solitario) modello lipsync, con alcune frasi precise. Un botta e risposta sotto forma di canzone parlata e sottofondo musicale. Avete presente? “Te vuoi fare la baldoria?”…

We usciamo Seh, usciamo Dai, vatti a vestire ma dove andiamo? A fare che, con chi, perché? ma ci andiamo a divertire ah te vuoi fare la baldoria siiih io no, non mi va Anzi, sai che? Statt alla casa Statt alla casa Un bel filmetto, tisanina e kinder fetta… a letto.

Te vuoi fare la baldoria! è il clou della clip, recitata da personaggi come i Ferragnez, Anna Tatangelo, Marco Carta, tra i più recenti. Ma chi c’è dietro questo pezzo?

Lui è Edoardo Ruzzi (_rootsie) che vanta già oltre 174.000 followers su Instagram

Il pezzo dura meno di 30 minuti e gioca sul contrasto tra chi vuole uscire e, chi, invece, vuole restare a casa, a guardare un film, sotto la copertina, con una tisanina. Uno scambio cult in questa stagione invernale…

Il titolo della canzone è “Kinder fetta a letto“, proprio come ironia di base sul voler restare a casa e far vincere la parte più pigra.

Rootsie è intervenuto in diretta a Radio Deejay proprio per parlare di questo fenomenale “tormentone”, ammettendo il mix tra stupore e gioia assoluta:

Fa molto strano sentirla alla radio, è una sensazione stranissima: un mix tra gioia, ansia da prestazione ed immensa felicità (…) Secondo me la chiave che poi è stata vincente è che si tratta di un prodotto casalingo, si vede che è fatto in casa. Magari sotto c’è anche una buona produzione e la canzone tratta un tema che oggi è esploso, purtroppo per la brutta situazione in cui siamo. L’idea iniziale, però, non era quella, era semplicemente un momento di vita vissuta che mi capita spesso di affrontare.