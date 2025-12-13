Taylor Swift e il racconto del trauma di Vienna: “Abbiamo davvero temuto una strage”

Taylor Swift è in questi giorni al centro dell’attenzione non solo per la pubblicazione del suo nuovo album, uscito un po’ a sorpresa e molto rapidamente da alcune settimane, ma anche per l’enorme clamore che sta ottenendo il suo nuovo progetto video, il film documentario The end of an Era interamente incentrato sul lunghissimo tour che per quasi tre anni ha portato in tutto il mondo il suo show.

Taylor Swift e The End of an Era

Il primo episodio di The End of an Era, la serie documentaria dedicata all’Eras Tour, si apre su una delle pagine più difficili della carriera recente di Taylor Swift. Nell’agosto 2024 la popstar fu costretta a cancellare tre concerti a Vienna dopo che le autorità austriache sventarono un attentato terroristico che avrebbe potuto colpire migliaia di persone. Un evento rimasto a lungo fuori dal racconto pubblico della tournée protetto da un cordone di massima sicurezza ma che oggi trova finalmente spazio nella narrazione ufficiale.

Nel documentario, Taylor Swift parla direttamente in camera di quei giorni e non nasconde lo shock provato: “Non avrei mai pensato di trovarmi davanti a un complotto terroristico – ha detto la cantante – avevamo pensato tutto, ipotizzato qualsiasi cosa. Ma non questo. E posso dire che si è davvero trattato di un pericolo concreto, scampato per un soffio. Cancellare quegli spettacoli è stata una ferita aperta ma necessaria. La gente ha capito ma forse nessuno ha pienamente realizzato quanto la cosa sia stata davvero così preoccupante”.

Parole che restituiscono la portata emotiva di una situazione che ha segnato profondamente lei e il suo team.

Il silenzio dopo Vienna e le polemiche

Dopo l’annullamento delle date austriache, la scelta di Taylor Swift, anche su richiesta delle autorità austriache dell’Interpol e delle forze antiterrorismo internazionali, fu quella non intervenire subito pubblicamente. Cosa che aveva suscitato critiche e incomprensioni online.

Nel documentario, e in un successivo messaggio pubblicato all’epoca sui social, la cantante ha finalmente chiarito le ragioni di quel silenzio: “Parlarne avrebbe potuto alimentare nuovi rischi per i fan, c’erano ancora molte date in programma. La mia priorità era portare a termine il tour europeo in piena sicurezza senza rischi per nessuno, pubblico e staff. In quel momento la gestione dell’emergenza ha imposto prudenza e controllo, anche a costo di apparire fredda e distante”.

Il ritorno sul palco a Wembley

A pochi giorni dai fatti di Vienna, l’Eras Tour è poi ripartito da Londra con cinque concerti allo stadio di Wembley. Le immagini mostrano una Swift visibilmente provata, ma determinata a non interrompere il legame con il pubblico. Il documentario segue il dietro le quinte di quel rientro, tra timori, tensione e la necessità di trasmettere normalità sul palco.

Il supporto della band e dei collaboratori storici emerge come elemento centrale, così come la presenza di Ed Sheeran, chiamato a condividere il palco in uno dei momenti più simbolici di quella ripartenza.

Un racconto che va oltre la musica

The End of an Era non si limita a documentare uno dei tour più grandi della storia del pop, ma mostra il peso psicologico che eventi esterni possono avere su una macchina perfetta come l’Eras Tour. L’incontro con le famiglie colpite da episodi di violenza legati al mondo della fanbase di Taylor Swift oltre al continuo l confronto con la madre Andrea aggiungono una dimensione intima al racconto. Molto toccante il momento in cui Taylor accoglie nel backstage una donna rimasta vedova da pochi giorni: tra le mani un cartello “Sono qui anche per mio marito, che voleva vederti e ci ha lasciato…”

Il risultato è un ritratto che mette in discussione l’idea di invincibilità delle popstar globali, mostrando fragilità, paura ma anche il senso di responsabilità di reggere uno spettacolo che comporta rischi spesso sottovalutati.