Taylor Swift: The Eras Tour è attualmente anche nei cinema italiani, dopo aver stravolto il botteghino americano con incassi sopra ad ogni immaginazione, prima del debutto nelle sale. Diretto da Sam Wrench, il film è descritto come una “visione cinematografica mozzafiato” dell’ultimo tour di Swift, che ripercorre i suoi più grandi successi e rarità in tutti e dieci i suoi album in studio. Ma quali sono i pezzi presenti? Ci sono tutti i brani in scaletta eseguiti dal vivo? La risposta è NO: mancano 5 canzoni che, invece, Taylor interpreta dal vivo durante il suo tour.

Ecco, a seguire, la scaletta del film concerto “Taylor Swift: The Eras Tour”

Lover era:

‘Miss Americana & The Heartbreak Prince’ (excerpt)

‘Cruel Summer’

‘The Man’

‘You Need To Calm Down’

‘Lover’

Fearless era:

‘Fearless’

‘You Belong With Me’

‘Love Story’

Evermore era:

‘Willow’

‘Marjorie’

‘Champagne Problems’

‘Tolerate It’

Reputation era:

‘… Ready For It?’

‘Delicate’

‘Don’t Blame Me’

‘Look What You Made Me Do’

Speak Now era:

‘Enchanted’

Red era:

’22’

‘We Are Never Ever Getting Back Together’

‘I Knew You Were Trouble’

‘All Too Well (10 minute version)’

Folklore era:

‘The 1’

‘Betty’

‘The Last Great American Dynasty’

‘August’

‘Illicit Affairs’ (excerpt)

‘My Tears Ricochet’

1989 era:

‘Style’

‘Blank Space’

‘Shake It Off’

‘Bad Blood’

Surprise set:

‘Our Song’

‘You’re On Your Own, Kid’

Midnights era:

‘Lavender Haze’

‘Anti-Hero

‘Midnight Rain’

‘Vigilante Shit’

‘Bejeweled’

‘Mastermind’

‘Karma’

Quali sono le canzoni assenti nel film concerto di Taylor Swift?

Come anticipato, sono cinque i brani che non sono presenti nella pellicola. Cinque pezzi regolari della scaletta di “The Eras Tour” sono stati tagliati dal film del concerto, elencati di seguito.

‘Cardigan’

‘Wildest Dreams’

‘The Archer’

‘Long Live’

‘No Body, No Crime’

Il film è stato presentato in anteprima al The Grove di Los Angeles l’11 ottobre 2023 ed è uscito nelle sale di tutto il mondo il 13 ottobre. Ha incontrato una significativa richiesta di biglietti, accumulando la cifra record di 37 milioni di dollari nel primo giorno di prevendite negli Stati Uniti e negli Stati Uniti, con oltre 100 milioni di dollari di prevendite globali totali. The Eras Tour è diventato il film-concerto con il maggior incasso di tutti i tempi, con ben 123 milioni di dollari in tasca.