Taylor Swift prepara un evento segreto per il cinema legato a “The Life of a Showgirl”

Secondo il magazine on line THR, un progetto misterioso arriverà nelle sale lo stesso weekend dell’album, il 3 ottobre e dietro il progetto ci sarebbe proprio la casa di produzione di Taylor Swift che fino a oggi mantiene il più stretto riserbo

Taylor Swift starebbe preparando un evento legato a “The Life of a Showgirl”, il dodicesimo album della sua carriera, già annunciato e in uscita venerdì 3 ottobre. A darne notizia è stato prima The Hollywood Reporter: più fonti confermano che il progetto dovrebbe approdare nelle sale cinematografiche lo stesso weekend del lancio del disco, con contenuti ancora “non confermati e in via di definizione”.

Taylor Swift, il precedente da record dell’Eras Tour film

Al momento non ci sono comunicazioni ufficiali su regia, durata, distribuzione o biglietteria; la portavoce dell’artista non ha rilasciato commenti. Ma la mossa non dovrebbe sorprendere: Taylor Swift ha già dimostrato di saper trasformare l’uscita in sala in un evento globale di enorme rilievo.

Nel 2023 “Taylor Swift: The Eras Tour”, diretto da Sam Wrench, ha incassato oltre 250 milioni di dollari nel mondo, diventando il film‑concerto più redditizio di sempre; in Nord America l’opening weekend stabilì il record storico di categoria. Il precedente al botteghino, unito alla capacità di attivare il fandom attorno a uscite “evento”, suggerisce che anche il nuovo progetto potrebbe scegliere una finestra esclusiva, magari con proiezioni‑anteprima sincronizzate a livello internazionale.

Album, tempistiche e possibili indizi

“The Life of a Showgirl” è stato annunciato ad agosto durante il podcast “New Heights” condotto dal fidanzato Travis Kelce e da suo fratello e Jason. Il disco arriva a poco più di un anno da “The Tortured Poets Department” e segna il ritorno in studio con i produttori storici Max Martin e Shellback.

Nelle settimane di avvicinamento, Swift ha disseminato indizi estetici arancioni (merchandising, countdown social), mentre alcune testate hanno notato l’aggiunta di una sezione “Directed Projects” sul sito dell’artista: un dettaglio che alimenta l’ipotesi di una regia in prima persona.

L’orizzonte cinematografico di Taylor Swift

Già nel 2022 la Searchlight Pictures aveva annunciato il debutto alla regia di un lungometraggio firmato da Taylor Swift in persona e su una sua sceneggiatura originale. Pur non essendoci conferme che l’evento sia proprio quel progetto, la traiettoria autoriale della cantautrice è chiara: dal corto “All Too Well: The Short Film” ai documentari e special musicali, fino al recente trionfo in sala.

Per altro da tempo il mondo del cinema sembra essere un richiamo irresistibile per la cantante: che ha già fatto esperienze importanti come attrice ma, soprattutto, ha girato e firmato personalmente la regia di tutti i suoi video.