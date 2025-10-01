Taylor Swift e altri dettagli su “The Life of a Showgirl” | Tutto sul nuovo album

La popstar ha annunciato il suo 12esimo disco, tra colori simbolici, collaborazioni e una sorprendente rivelazione live: la pubblicazione è attesa per venerdì, 3 ottobre

Taylor Swift non si ferma. E nonostante dopo la chiusura dell’Eras Tour e gli otto mesi di pausa dalla conclusione di un tour durato quasi tre anni e oggi, la cantante americana è in piena attività. Se da una parte i giornali non parlano altro che della sua reclamizzatissima storia d’amore con Travis Kelce, dall’altra cresce la curiosità per il suo prossimo album.

Taylor Swift e il nuovo album

La popstar statunitense aveva annunciato a sorpresa il suo dodicesimo album in studio due mesi fa: una rivelazione arrivata in modo inedito, durante il podcast New Heights condotto dal compagno Travis e da suofratello Jason. In un video condiviso sui social dello show, Taylor aveva estratto un vinile da una valigetta con le sue iniziali: “Questo è il mio nuovo album”.

L’uscita è fissata per venerdì in un crescente clima di aspettativa intorno alla cantante, che a 35 anni continua a reinventarsi senza perdere alcuna connessione con i fan.

L’annuncio è stato accompagnato da una pioggia di dettagli su artwork, tracklist e collaborazioni, diffusi tra Instagram e lo stesso podcast.

Temi, colori e collaborazioni

La nuova era di Taylor si tinge di arancione e verde menta. L’artista ha spiegato che l’arancione rappresenta l’energia della sua vita durante l’Eras Tour, mentre il verde richiama il passaggio del tempo, un simbolismo che i fan hanno collegato alla Statua della Libertà, scolorita dal bronzo originario al verde attuale che tende proprio alla stessa sfmatura della copertina dell’album.

Musicalmente, The Life of a Showgirl segna un ritorno al pop più puro: dopo anni di collaborazione con Jack Antonoff e Aaron Dessner, Taylor Swift ha scelto di lavorare nuovamente con Max Martin e Shellback, produttori con cui aveva firmato hit come Blank Space e Shake It Off, capolavori pop che le sono valse la fama mondiale.

La tracklist comprende dodici brani, senza bonus track – almeno per ora, fino alla pubblicazione di qualche edizione speciale non ancora annunciata ma assolutamente molto prevedibile – tra cui Elizabeth Taylor, Father Figure (che indirettamente è anche un omaggio a George Michael, artista che Taylor Swift ha sempre detto di amare moltissimo) e la title track che vede la partecipazione di Sabrina Carpenter.

Un disco pop che farà ballare

L’artwork dell’album realizzato da Mert Alas e Marcus Piggott, mostra Taylor Swift in diversi ambienti sempre molto glamour: immersa in acqua con un abito scintillante da showgirl, avvolta in vestiti di seta o boa di struzzo, rafforzando il legame estetico e concettuale un po’ esasperato, certo in modo anche autoironico, con il titolo del disco.

A differenza di lavori più introspettivi come The Tortured Poets Department, The Life of a Showgirl promette un ritorno a sonorità più leggere e ritmate. Travis Kelce, parlandone nel podcast, ha anticipato: “Questo album vi farà ballare, ha battiti pop irresistibili ma resta poetico nelle melodie e nei testi”. Il tight end dei Kansas City Chiefs ha anche rivelato la sua traccia preferita: Opalite.

Varianti e dettagli per i fan di Taylor Swift

Come da tradizione, Taylor ha lanciato diverse edizioni fisiche dell’album, ciascuna con artwork esclusivi, photo card e persino un ciondolo da collezione. Le varianti includono la Sweat and Vanilla Perfume Edition e la Crowd Is Your King Edition, già ricercatissime dai fan che hanno esaurito le prevendite in meno di tre giorni.

Con questo disco, Swift sembra voler raccontare il dietro le quinte del suo essere artista globale: non solo glamour e applausi, ma anche la fragilità, la fatica e la resilienza di una “showgirl” che non smette mai di reinventarsi.

Venerdì la pubblicazione ufficiale: tempo una settimana e sapremo se anche questo disco, come sostengono quasi tutti gli analisti, scriverà un ennesimo record per la cantante.

Da tempo si parla anche di un ulteriore annuncio che potrebbe riportare live la cantante: ma ancora non si conoscono i dettagli. Se si tratterà di un tour, di una residency o di un progetto dal vivo più intimo e meno gigantesco dell’Era’s Tour nonostante le richieste da parte del pubblico siano enormi.