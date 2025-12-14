Nella docuserie Disney+ The End of an Era Taylor Swift consegna buste personalizzate scritte di suo pugno a tutto il suo staff. Un momento emozionante, ma anche molto “costruito”, cosa che non tutti lo hanno apprezzato. La gratifica è da record: quasi 200 milioni di dollari

Taylor Swift, bonus da 197 milioni a ballerini, musicisti e camionisti dell’Eras Tour | Il gesto nella docuserie e le polemiche sul racconto

Si parla di quasi 500mila dollari ai musicisti, di oltre 200mila dollari ai ballerini. E di premi da capogiro anche per carpentieri, camionisti, cuochi, guardarobieri. Il tour da record di Taylor Swift ha portato in giro per il mondo all’ombra del suo immenso palco oltre 200 persone: impiegati, dirigenti e moltissimi uomini di fatica incaricati di montare e smontare tutto in poche ore per trasportare l’impressionante macchina scenica di città in città. Uno staff altamente specializzato che la cantante ha voluto ringraziare con una gratifica da record…

Taylor Swift e il bonus da record

In un’epoca in cui i backstage spesso servono più a costruire un mito che a raccontare il lavoro vero, la scena che sta facendo parlare in queste ore ha un peso particolare: nella docuserie in programmazione su Disney+ The End of an Era, Taylor Swift consegna personalmente alla sua crew buste scritte e sigillate a mano durante quello che lei stessa definisce “bonus day”. L’idea, almeno sulla carta, è semplice e potente: se un tour incassa di più, anche chi lo rende possibile ogni sera deve guadagnarci di più.

Secondo quanto ricostruito da People e ripreso anche da ABC/Good Morning America, i bonus complessivi distribuiti ai lavoratori dell’Eras Tour ammonterebbero a 197 milioni di dollari, coinvolgendo profili diversissimi: dagli autisti ai tecnici, dal merchandising alla sicurezza. Un gesto enorme, che diventa ancora più significativo se si considera l’impatto economico del tour, entrato nella storia per incassi e dimensioni.

Gratitudine e regia: perché non tutti hanno apprezzato la “pubblicità”

Il punto, però, è proprio come questa gratitudine viene mostrata. Nelle immagini la star ringrazia, racconta la fatica del tour e lascia spazio alle reazioni del team: lacrime, stupore, un entusiasmo quasi incredulo. È un momento emotivo, che per molti fan vale più di mille dichiarazioni sul “dietro le quinte” e suona come un segnale raro nell’industria.

Allo stesso tempo, una parte del pubblico ha storto il naso: non tanto per l’atto in sé, quanto per la sua messa in scena dentro un prodotto streaming, con tempi perfetti e una narrazione che sembra calibrata per trasformare la generosità in contenuto. Alcune letture critiche, in particolare, hanno sottolineato quanto la docuserie lavori su una “imperfezione controllata”, scegliendo con cura cosa mostrare e cosa no, e quanto il trailer stesso punti a far percepire lo sforzo come parte del racconto del successo. In altre parole: un gesto reale, ma confezionato con la stessa attenzione di una campagna.

Il paradosso di Taylor Swift

Il paradosso è tutto qui. Il bonus day racconta un’artista che prova a “creare un precedente” e, allo stesso tempo, una macchina che non perde occasione per trasformare ogni momento in evento. Forse entrambe le cose possono convivere. E forse il dibattito, più che su Taylor Swift, dice molto su noi spettatori: siamo ancora capaci di emozionarci per un gesto concreto, senza dimenticare che oggi anche la gratitudine, spesso, passa da una telecamera.