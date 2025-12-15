Taylor Swift resta in cima al Billboard 200: The Life of a Showgirl firma la nona settimana al numero 1

Ancora una volta, la fotografia della classifica di questa settimana negli Stati Uniti porta lo stesso nome in cima: Taylor Swift. Il suo ultimo album The Life of a Showgirl colleziona la nona settimana (non consecutiva) al numero 1 del Billboard 200 nella chart datata 20 dicembre 2025. Un risultato che conferma la tenuta dell’album nel lunghissimo periodo: non un picco “da debutto”, ma una presenza costante che si riaccende quando arrivano nuove spinte di ascolto e consumo.

Taylor Swift, il dominio continua

I numeri raccontano di un totale di 89mila unità nella settimana di rilevazione con un leggero calo fisiologico rispetto alla settimana precedente. Ma, al di là della flessione, è il mix a fare la differenza: tra streaming, vendite e consumo “ibrido la cantante americana è di nuovo dominatrice assoluta dei dati di vendita americani.

Natale ovunque: metà Top 10 è fatta di album festivi

E se Taylor Swift brilla in testa, il clima generale è quello classico di dicembre: la Top 10 è invasa dagli album natalizi, che risalgono la corrente con l’avvicinarsi delle feste. Tra i titoli che guadagnano terreno c’è Christmas di Michael Bublé, che risale fino al numero 4, mentre Ultimate Christmas di Bing Crosby si porta al numero 5. Non male per un album confezionato con brani di almeno sessan’anni fa.

Ma il concetto di Oldies e Goldies funziona: se si considera che un disco di Frank Sinatra è entrato in classifica e che nella top 10 americana è rientrato anche Nat King Cole con The Christmas Song, che compie un balzo importante e torna a farsi spazio tra i primi così come resta ben piazzato anche lo storico A Charlie Brown Christmas del Vince Guaraldi Trio. In pratica, la classifica assume quel sapore “stagionale” che ogni anno si ripete, ma con intensità diversa a seconda dei consumi e delle playlist.

Streaming e vendite

Per The Life of a Showgirl, la componente dominante nei dati di vendita resta lo streaming: circa 50mila unità arrivano dal SEA (lo streaming equivalent albums), con oltre 65 milioni di stream on demand per i brani dell’album. Una enormità. Cui bisogna aggiungere le vendite pure, che restano un pilastro: circa 39mila copie equivalenti, con l’album che rimbalza anche al numero 1 nella classifica Top Album Sales.

Si tratta di un dato interessante perché fotografa due tipologie di pubblico diversi che però convergono sulla stessa identica scelta. Da una parte chi consuma in streaming (tra abbonamenti e ascolti supportati da pubblicità) e chi continua a comprare, magari anche in formato fisico, soprattutto nel periodo dei regali.

Il resto del podio

Dietro Taylor Swift, la Top 3 si completa con altri due titoli stabili: I’m the Problem di Morgan Wallen al numero 2 e la colonna sonora di KPop Demon Hunters al numero 3. E intanto l’attenzione si sposta già avanti, perché restano ancora due settimane di rilevazione dentro la stagione natalizia: con il 25 dicembre che cade di giovedì, l’effetto “feste” può spingere ancora più in alto i cataloghi di Natale e rimescolare il gruppo a ridosso della fine dell’anno.

In altre parole: Swift guida, ma dicembre è un mese in cui la classifica cambia umore in fretta. E spesso, a decidere tutto, è il karaoke domestico delle feste.