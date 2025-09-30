Tananai, la ex Sara Marino getta il suo disco nella spazzatura: il gesto che divide i fan

Si parla molto in questi ultimi giorni della rottura definitiva tra Tananai e Sara Marino che ha pubblicato una storia con il vinile del suo ex fidanzato scaraventato nella spazzatura: social in subbuglio e nuove voci sulla vita privata del cantante.

C’è chi sostiene che un’immagine valga più di mille parole. E questo nell’era dei social è particolarmente vero. Soprattutto sei i protagonisti della storia sono persone note e molto attive on line.

Tananai e Sara Marino, è rottura

Nelle scorse ore Sara Marino, interior architect e per anni compagna di Tananai (all’anagrafe Alberto Cotta Ramusino), ha pubblicato su Instagram una storia in cui si vede un vinile del cantante finire in un cestino della spazzatura. Non ci sono frasi, non c’è didascalia né descrizione, solo qualche emoji eloquente. Quanto basta per trasformare lo scatto in un caso social, tra chi parla di gesto “infantile” e chi legge invece il post come una reazione emotiva comprensibile a una separazione finita male.

La foto è rimbalzata rapidamente tra siti e pagine di intrattenimento, diventando il simbolo di una rottura che, a quanto pare, non si è chiusa in modo pacifico.

Una storia cominciata prima del successo

Tananai e Sara si erano conosciuti nel 2020, e dunque molto tempo prima della popolarità del cantante esplosa a Sanremo nel 2022 con Sesso Occasionale ma soprattutto del 2023, con Tango, uno dei brani di maggiore successo di quella edizione e di quella stagione musicale.

Lui, in più occasioni, aveva parlato pubblicamente della sua storia d’amore con Sara raccontando anche come la relazione avesse accompagnato l’impatto con la notorietà e la vita on the road, tra tour e studio dandogli un senso di normalità e di famiglia…

Negli ultimi mesi, però, ci sono stati segnali evidenti di crisi che in poco tempo si sono moltiplicati. Ci sono state foto che lasciavano intendere un trasloco, riferimenti a una “nuova casa” e la sensazione, tra i fan, che la convivenza tra il cantante e la fidanzata fosse ormai al capolinea. Lo scatto del vinile nel cestino è arrivato come una conferma visiva – e definitiva – di un addio già nell’aria.

Tra indiscrezioni e nuovi equilibri

Nel frattempo, il nome di Camilla Boniardi, in arte Camihawke, è entrato nel racconto mediatico che circonda il cantante. L’influencer, in una recente intervista, ha parlato di un periodo “sereno” senza scendere nei dettagli della sua vita sentimentale; gli avvistamenti a concerti e qualche foto in montagna in compagnia del cantante hanno alimentato le supposizioni sul nascere di un legame con Tananai. Nessuna dichiarazione ufficiale dal diretto interessato, che sulla sfera privata mantiene abitualmente un profilo basso. Resta il dato di cronaca: una relazione importante ha trovato il suo epilogo, e i social – ancora una volta – ne hanno amplificato i toni.

Reazioni e prossimi passi

La community si è spaccata: c’è chi chiede di abbassare il volume del tifo e rispettare tempi e fragilità di una storia d’amore che finisce. E chi, al contrario, condanna gesti plateali che rischiano di alimentare ulteriore rancore.

Per l’artista, 30 anni, che ha chiuso il 2025 con le sue prime date all’estero e un lunghissimo tour estivo che si è concluso solo pochi giorni fa, si parla di un nuovo periodo di composizione in vista del 2026 che potrebbe rivederlo di nuovo a Sanremo: il suo nome, in questo periodo di selezione di quello che sarà il secondo Festival di Carlo Conti, è uno dei più gettonati.