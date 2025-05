Tananai, dove vive il cantante milanese: la sua casa

Tananai vive in un loft nel cuore di Milano, in una delle aree più affascinanti e moderne della città. Appartamento su duei piani per lui.

C’è chi lo ha scoperto con Tango, quella canzone delicata e potente che al Festival di Sanremo 2023 aveva messo d’accordo pubblico e critica. E poi c’è chi lo seguiva già da prima, affascinato dalla sua voce graffiata, dalla sensibilità nei testi e da quel modo un po’ disordinato ma autentico di stare sulla scena.

Tananai, pseudonimo di Alberto Cotta Ramusino, non è solo un cantautore: è uno di quei rari artisti che sembrano sfuggire alle definizioni, sempre a metà tra la fragilità e l’ironia, tra malinconia e leggerezza.

La casa di Tananai a Milano

Originario di Milano, dove è nato e cresciuto, Tananai ha scelto di restare nella sua città anche ora che la sua carriera è definitivamente esplosa. Non ha ceduto al richiamo di Roma o delle grandi capitali europee della musica. Ha preferito restare nel suo ambiente, nel suo mondo, trovando una casa che è anche spazio creativo, rifugio e, senza ombra di dubbio, parte integrante della sua identità artistica. Vive in uno dei quartieri riqualificati più noti della città, un progetto ambizioso di recupero urbano che rappresenta uno dei più importanti esempi di archeologia industriale italiana.

Parliamo di un’area che si estende per quattro ettari, l’equivalente di otto campi da calcio, dove sono stati ricavati oltre 700 loft. Residenze moderne, sì, ma anche studi, atelier, laboratori fotografici, luoghi vissuti ogni giorno da artisti, musicisti, designer. Non è raro, infatti, imbattersi in volti noti del panorama musicale italiano mentre si sorseggia un caffè nei cortili comuni o si ascolta un live improvvisato in uno dei bar della zona. Un microcosmo creativo, dove l’arte sembra circolare insieme all’aria.

Nel suo loft, Tananai ha trovato un equilibrio tra lavoro e vita privata. La zona giorno, al primo piano, è tutta dedicata alla musica e al relax. Qui ha sistemato un grande divano comodo, dove ascolta dischi, guarda film o semplicemente si prende una pausa. Accanto, una batteria: non solo un oggetto d’arredo, ma uno strumento che usa davvero, ogni volta che sente il bisogno di scaricare energia o cercare ispirazione. La zona notte si trova al piano superiore, più raccolta, più intima, quasi nascosta al resto del mondo.

Questo spazio, così personale, è anche lo specchio della sua musica. C’è un’anima industriale che richiama le origini urbane del suo sound, ma anche angoli più caldi, più umani, che raccontano la sua voglia di connettersi con chi ascolta. Tananai non è mai stato solo una voce da classifica: è uno che scrive per raccontare qualcosa, uno che vive la musica prima di tutto come un’esigenza.

Non c’è dubbio che il suo percorso abbia preso una traiettoria ben precisa. È diventato uno degli artisti più apprezzati della sua generazione, senza mai rinunciare a essere sé stesso. E forse il segreto sta proprio lì, in quel loft milanese dove ogni angolo parla di lui e dove la musica, ogni giorno, prende forma in modo autentico.