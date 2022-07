Forse è stata troppa l’enfasi durante la performance di “La dolce vita” o semplicemente il piede messo male ma, questa sera, durante la quarta puntata dei Battiti Live 2022, Tananai è caduto a terra. La scena, già diventata virale durante la diretta trasmessa da RadioNorba, ha visto il cantante – esploso a Sanremo 2022 con “Sesso occasionale” – scivolare all’indietro sotto lo sguardo sorpreso di Fedez.

La performance è continuata fino alla fine (in playback) con i tre cantanti che poi hanno intonato il ritornello con il pubblico di Gallipoli. In scena sono rientrati anche Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci per scambiare due battute con i tre artisti. E alla domanda di rito verso Tananai (“Come va?”) la risposta più sincera sul momento.

“Io mi son spaccato la caviglia, mi son fatto una distorsione…”

Il conduttore ha sdrammatizzato anticipando il ritorno di Tananai anche per un secondo brano, più tardi, nel corso della serata. “Forse… la canterò su una gamba sola” ha commentato il cantante.

Continua, intanto, il successo nelle classifiche di “La dolce vita”, tormentone di questa estate 2022.

Il brano, come si evince dal titolo stesso, conferma la cifra artistica dell’estate firmata Fedez. Il pezzo rimanda ai grandi successi e alla spensieratezza degli anni 60 italiani, vengono mixati con una scrittura ironica ma al tempo stesso stilosa e fresca. Le voci di Tananai e Mara Sattei vengono sapientemente miscelate a completamento di questo pezzo, dove la contemporaneità incontra le suggestioni vintage.

Il brano, prodotto da d. whale, è una gioiosa dichiarazione d’amore, al grido: “La vita senza amore dimmi tu che vita è”, le inevitabili concessioni a retorici romanticismi sono, però, sostituite da una carica ironica che contraddistingue la scrittura di molti brani di Fedez. Il featuring di questo brano vede al fianco di Fedez Tananai, cantautore già presente nell’ultimo album DISUMANO, che, dopo aver conquistato il pubblico al Festival di Sanremo 2022 con “Sesso Occasionale” (disco di platino) e raggiunto la vetta delle classifiche con il doppio platino “Baby Goddamn”, è uscito il 1 luglio con il nuovo inedito “Pasta”, e Mara Sattei, una delle cantautrici più interessanti e poliedriche del panorama musicale italiano che, a seguito di importanti collaborazioni – che le sono valse svariate certificazioni -, a gennaio 2022 ha pubblicato il suo primo album, “Universo”.