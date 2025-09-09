Tale e Quale Show, il vero motivo dell’addio di Loretta Goggi: lei rompe il silenzio

Loretta Goggi rompe il silenzio e rivela il reale motivo dietro l’addio al programma di Rai Uno, Tale e Quale Show.

Loretta Goggi, storica protagonista dello spettacolo italiano, ha recentemente fatto chiarezza sulle ragioni che l’hanno portata a lasciare il ruolo di giudice a Tale e Quale Show, nonostante il grande successo ottenuto e l’affetto dimostrato da Carlo Conti, conduttore e promotore del programma.

In un’intervista esclusiva rilasciata a Corriere.it, l’artista ha rotto il silenzio svelando il vero motivo dietro la sua decisione.

Loretta Goggi lascia Tale e Quale Show: il motivo reale

«Negli ultimi anni ero in imbarazzo», ha confessato Loretta Goggi, «il mio ruolo era diventato stucchevole, mi sono ritrovata a fare la maestrina della penna rossa e ho pensato che non fosse più il mio posto». Queste parole mettono in luce una profonda riflessione sull’evoluzione del suo incarico all’interno del programma che l’ha vista protagonista per diverse edizioni. Nonostante l’affetto del pubblico e la stima di Carlo Conti, la cantante e attrice ha ritenuto che il suo contributo fosse ormai limitato a un giudizio troppo didascalico e poco stimolante, motivo che l’ha spinta a prendere le distanze dal format.

Nel corso dell’intervista, Loretta Goggi ha risposto anche a chi la voleva schierata nel confronto tra nuovi volti della televisione come Stefano De Martino e i grandi maestri del passato, tra cui il leggendario Pippo Baudo. «Non bisognerebbe mai fare paragoni in televisione», ha detto con fermezza, «anche perché appaiono sempre molto azzardati dato che da una parte c’è un gigante della televisione come Pippo Baudo e dall’altra un uomo che deve ancora farne di strada, ovvero Stefano De Martino». In particolare, ha definito “prematuro” il paragone che alcuni giornali hanno fatto, designando De Martino come possibile erede del “re della tv” recentemente scomparso, sottolineando il rispetto per entrambi ma anche la differenza di esperienza e percorso.

Sul tema della televisione contemporanea, Goggi ha espresso un giudizio critico, condiviso anche da molti altri protagonisti dello spettacolo con esperienza pluridecennale. «La tv di oggi è diventata un reality con format uno uguale all’altro», ha dichiarato, «tutti mettono alla prova le miserie umane». Con questa osservazione, ha evidenziato come i programmi attuali si concentrino spesso su sfide e dinamiche che mettono in risalto i lati più fragili e privati delle persone, dando vita a un’offerta televisiva che privilegia il sensazionalismo rispetto alla qualità artistica e culturale.

Loretta Goggi rappresenta una voce autorevole e rispettata nel panorama televisivo italiano, e il suo distacco da Tale e Quale Show segna un momento di riflessione sulla direzione presa dalla televisione di intrattenimento. La sua esperienza e le sue parole invitano a considerare con attenzione il valore del ruolo degli artisti nei programmi televisivi, ma anche la necessità di rinnovamento e autenticità nei format proposti al pubblico.