I Take That riportano in scena “The Circus Live” nel 2026: tour in Gran Bretagna e Irlanda

Diciassette anni dopo il trionfo del 2009, i Take That rimettono in moto il loro spettacolo più iconico ma anche più suggestivo: “The Circus Live – Summer 2026” riporterà Gary Barlow, Mark Owen e Howard Donald – al momento non ci sono conferme sul ritorno in formazione di Jason Orange né, tantomeno, di Robbie Williams – negli stadi britannici e irlandesi con una produzione che si prevede molto ambiziosa.

Take That attrazioni di The Circus

“Lo stiamo pensando più grande e audace che mai – ha detto Gary Barlow presentando il tour alla stampa – l’idea è quella di abbracciare una nuova generazione di fan, circondandoci delle famiglie di chi a quello show c’era già”.

Nel 2009, nonostante la band avesse già perso da tempo Robbie Williams, il tour fu un successo clamoroso: record assoluto sulle vendite in uno show estremamente spettacolare fatto di acrobati, trampolieri, fuoco e un gigantesco elefante meccanico che attraversava il parterre. Oggi quella promessa viene rinnovata con l’obiettivo dichiarato di alzare ancora l’asticella, tra rigore pop e teatralità.

Date, città e focus su Manchester

Il calendario prevede undici appuntamenti tra fine maggio e inizio luglio 2026. L’avvio è fissato a Southampton il 29 maggio, poi Coventry il 5 e 6 giugno, Sunderland il 9, Glasgow il 12, Cardiff il 16 una doppia notte a Manchester all’Etihad Stadium il 19 e 20 giugno, quindi Londra allo stadio Olimpico il 26 e 27, e gran finale a Dublino il 4 luglio.

Proprio Manchester, casa del trio, diventa il perno emotivo del tour: due serate nello stadio del City che, per dimensioni e memoria affettiva, condensano l’idea di un ritorno a casa con una produzione che ambisce a superare quanto visto nell’era pre‑social.

Biglietti, prevendita e album numero dieci

La vendita generale scatterà venerdì prossimo 26 settembre in mattinata sui canali ufficiali. È già attiva una finestra di prelazione riservata acquisterà il decimo album in studio della band, atteso verso la fine del 2026: una strategia che intreccia la fidelizzazione nei confronti della band. Ma senza svelare ancora nulla i tre Take That hanno garantito nuove sorprese.

Immediato il clamore sui social dove i fan della band, ormai cresciuti, sperano che il gruppo decida di mettersi in viaggio e di riportare lo show anche negli stadi del continente. Così com’era successo per il tour di reunion che li aveva visti protagonisti di uno spettacolo strepitoso a San Siro: era il 2011.

We’re so excited to be bringing back The Circus Live in 2026! 🎪 Next summer, in stadiums across the UK & Ireland, we’ll celebrate people, music, and the wonder of human creativity. We can’t wait to take you back to that magical place – the same iconic set with new surprises… pic.twitter.com/TLVjbgcP0N — Take That (@takethat) September 19, 2025

“È stato uno dei nostri momenti preferiti”

Nell’annuncio i Take That hanno richiamato il valore emotivo di quel tour: “The Circus tour è stata una delle nostre esperienze preferite come band e, negli anni, abbiamo ripetuto spesso quanto avremmo voluto rifarla un giorno – ha detto Mark Owen – siamo entusiasti di accogliere pubblico nuovo e di ritorno allo spettacolo di ‘The Circus Live’ la prossima estate”.

L’orizzonte live riprenderà l’impianto del 2009 – con qualche sorpresa – e porterà sul palco anche due special guest sui palchi UK: il ritorno degli irlandesi The Script, al fianco del gruppo già nella prima edizione del 2009, e la presenza di Belinda Carlisle, voce delle Go-Go’s e icona pop di valore assoluto chiamata ad aprire lo show.

The Circus 2.0

Se la prima edizione fu definita rivoluzionaria per ambizione e creatività, la versione 2026 giocherà su un doppio registro: da un lato la fedeltà a una scaletta classica e da greatest hits che possa valorizzare le pietre miliari del repertorio – dall’altro l’aggiornamento tecnologico del set, tra videodesign, effetti pirotecnici e regia in 4K pensata per i maxi‑schermi da stadio. Cosa nella quale gli show dei Take That si sono sempre dimostrati di altissimo livello…

Ma al momento i fan italiani che vorranno rivivere l’emozione di 17 anni fa, dovranno prendere l’aereo…