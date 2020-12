Gary Barlow ha da poco pubblicato il suo nuovo disco solista, Music Played by Humans. In una recente intervista, uno dei temi affrontati dalle domande non poteva non riguardare il futuro dei Take That che lo vede accanto a Howard Donald e Mark Owen.

Il cantante ha rivelato che, probabilmente, l’album (e il relativo tour) difficilmente avverrà prima del 2023.

“Tutti volevano farlo alla fine dell’ultimo tour, ma siamo stati su questo tapis roulant di album / tour ogni due anni per circa 14 anni e volevamo davvero un po’ di tempo libero a disposizione. Quindi, sto cercando di essere rispettoso ma non posso farlo da solo. Mi piace scrivere, produrre, andare in tour, quindi ho bisogno di fare le mie cose”



Perché il 2023? Presto spiegato…

“Ci sarà forse nel 2023 perché abbiamo questo film che verrà girato il prossimo anno intitolato ‘The Greatest Days‘ e spero che quando sarà pubblicato potremo fare un tour come accompagnamento”



Il film è incentrato proprio sulla vita e la storia della famosa boyband inglese. Lo ha rivelato sempre Barlow in un’intervista per The Heat:

“Il nostro spettacolo teatrale, ‘The Band’, è stato notato da una compagnia cinematografica un anno fa. Lo gireranno in Inghilterra e in Italia il prossimo anno, quindi sta arrivando. E la cosa migliore è che non ci sono. Penso che potremmo ottenere un ruolo cameo da qualche parte verso la fine, sarà così”.

L’ultimo disco dei Take That risale al 2017, Wonderland, e nel Regno Unito ha venduto oltre 100.000 copie. La formazione, dopo l’abbandono di Robbie Williams per una carriera solista e di Jason Orange per ritirarsi a vita privata, vedeva solamente Mark Owen, Gary Barlow e Howard Donald.

Ovviamente, la pellicola del film racconterà la band nella formazione completa ma ancora non si sa il periodo preciso che riguarderà le riprese di “The Greatest Days”, previsto in uscita, come anticipato, nel 2023.