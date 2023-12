Il Sziget Festival, uno dei principali festival musicali al mondo che si tiene ogni anno a Budapest, sulll’Isola di Óbuda, tornerà nel 2024 con la trentesima edizione.

Il festival si terrà, come di consueto, durante la seconda settimana di agosto.

L’edizione del 2024 del festival si terrà dal 7 al 12 agosto 2024.

Sziget Festival 2024: artisti, lineup

Tra i primi headliner di quest’edizione del festival annunciati ufficialmente, ci sono Stormzy, Fred again.., Sam Smith e Martin Garrix.

Oltre a loro, ci saranno anche LIBERATO, AMÉMÉ, Blondshell, Crystal Fighters, Eris Drew & Octo Octa, Fontaines D.C., Four Tet, Honey Dijon, Fideles, Joost, Joesef, Joker Out, Louis Tomlinson, L’Impératrice, MEUTE, Nia Archives, Dom Dolla, Nova Twins, Overmono, Pip Blom, Warhaus.

Nella lineup, troviamo anche ANOTR, Argy, Artbat, Aurora, Becky Hill, Big Thief, Chloé Caillet, Dagny, Dom Dolla, Ellen Allien, Grandson, Richie Hawtin, Wednesday, Yard Act, Zoe Wees.

Altri artisti verranno annunciati prossimamente, come dichiarato ufficialmente anche da Tamás Kádár, CEO del festival:

Questo annuncio, che è solo il primo “pacchetto” per ora, dimostra che anche il prossimo anno il Sziget presenterà grandi star mondiali, artisti attuali e rivelazioni musicali appena scoperte, in modo che a tutti venga offerta una selezione forte ed emozionante di musica, indipendentemente dal genere.

Sziget Festival 2024: biglietti, prezzi

Di seguito, trovate le diverse tipologie di biglietti e abbonamenti che permetteranno di assistere al festival.

I full pass per il festival e i pass da 3 giorni sono nuovamente in vendita (dopo che i biglietti Early Bird sono andati esauriti) e possono essere acquistati su szigetfestival.com/tickets/.

Il Full Festival Pass costa 289 €, il Full Festival VIP Pass costa 509 € mentre il Full Festival U21 Pass costa 229 €.

Il 3-Day Pass costa 199 € mentre il 3-Day VIP Pass costa 369 €.

Con i Festival Pass da 3 e 6 giorni (o due ticket giornalieri consecutivi) é incluso il campeggio senza costi aggiuntivi. Per chi desiderasse più comfort, sono disponibili numerose opzioni Glamping e zone di campeggio upgrade.

Grazie alla collaborazione con Revolut, il Sziget Festival offre 20 € di cashback a coloro che acquistano i biglietti ed effettuano il checkout con Revolut Pay.

Sziget Festival 2024: dove si trova, location

Il festival si svolge sull’Isola di Óbuda, a Budapest, in Ungheria.

L’area, che ogni anno accoglie migliaia di visitatori provenienti da oltre 100 paesi nel mondo, offre diversi tipi di intrattenimento grazie a più di 50 palchi dedicati alla musica, al teatro, al circo, all’arte e non solo.

Sziget Festival: artisti italiani

Nel corso delle sue 29 edizioni, il festival ha ospitato numerosi artisti italiani.

L’edizione 2023 ha visto la presenza di Lazza, Mezzosangue, Stain the Canvas, Tale of Us, Vinicio Capossela.

In passato, si sono esibiti Jovanotti, Subsonica, Verdena, Caparezza, Afterhours, Sud Sound System, The Bloody Beetroots, Linea 77, Zen Circus, I Cani, Il Teatro degli Orrori, Bugo, Salmo, Enzo Avitabile, Prozac+, Lo Stato Sociale, Bud Spencer Blues Explosion, Crookers, Pinguini Tattici Nucleari, Joan Thiele, Motta, Willie Peyote, Roy Paci & Aretuska, Almamegretta, C.F.F. e il Nomade Venerabile, Mau Mau, Erica Mou, Figli di Madre Ignota, Management del Dolore Post-Operatorio, Ministri, Mellow Mood, Rumatera, Canzoniere Grecanico Salentino, Folkabbestia, Giò Sada & Barismoothsquad, L’orso, Vinai, Margherita Vicario, Modena City Ramblers, Psicologi.