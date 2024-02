Sylvie Vartan a Domenica In: la cantante annuncia l’addio alle scene con 3 concerti in Francia

Nella puntata in onda domenica 25 febbraio 2024, dopo la frizzante ospitata di Sabrina Ferilli, in studio a Domenica In, è entrata Sylvie Vartan. “Gli uomini italiani sono molto seducenti” dichiara, all’inizio dell’intervista, citando anche il marito Tony Scotti, con cui sta insieme da oltre 40 anni.

“L’amore della maturità. Nonostante non si sia mai poi così grandi si hanno sempre dei riflessi da adolescente. Penso che ci si debba somigliare. Gli italiani hanno molto in comune con gli slavi: amano la famiglia, conoscono il rispetto, cantano…”

Si è trasferita a Parigi quando aveva 7 anni, dopo essere nata in Bulgaria.

“Ho dovuto imparare il francese, seguire le scuole, la Francia è diventata il mio Paese. Ero una bambina felice, ho avuto una prima infanzia estremamente felice. Fino a quando Stalin ha messo una mano pesante in Bulgaria e lì sono cresciuta in un attimo, tutto insieme”.

Ha iniziato a cantare per caso:

“Mio padre ascoltava musica classica, mio nonno cantava. E mio fratello era produttore in una grande azienda musicale. Aveva registrato un audio con delle cantanti e io ho prestato la mia voce alla cantante che non voleva cantare quella canzone. Da lì è è partito tutto”

Si è sempre resa conto dell’amore delle persone per lei. “Un rapporto vicino, una complicità con il pubblico”. E anche gli uomini erano innamorati di lei: “Mi sono sposata due volte, è sufficiente!” ha ironizzato lei, rispondendo.

Nel rivedersi mentre si esibiva, da giovane, commenta:

“Mi sono così divertita. il mio lavoro mi ha entusiasmata, sono da 60 anni sul palco. Ho talmente amato quello che facevo… Ho partecipato a trasmissioni in Italia, vivendo nel Paese con mia madre, mia figlia… Lavoravo con coreografi straordinari e con partner come Gino Bramieri, Luttazzi… Era talmente gioioso, divertente. Ho il solo nel cuore quando ricordo all’Italia e non potevo fare a meno di sposare un italiano!”.

La sigla tv di Doppia Coppia, “Buonasera Buonasera”, è stata interpretata in studio da Sylvie Vartan.

L’addio alle scene di Sylvie Vartan

Dopo aver rivisto alcuni dei momenti più significativi della sua lunga carriera (come il duetto in tv con Raffaella Carrà o l’ospitata da Carlo Conti), la cantante, Sylvie Vartan ha deciso di lasciare le scene:

“Sono 60 anni che canto senza fermarmi, un turbinio continuo, valigie, viaggi. E’ venuto il momento di prendere un po’ le distanze per fare cose che non ho avuto tempo di fare prima. Ci sono tanti libri che non ho letto, film che non ho visto”

L’8/9/10 novembre 2024 si terranno le sue ultime esibizioni in Francia.