Gli Swedish House Mafia si esibiranno martedì 18 ottobre 2022 al Forum di Assago. Sono un supergruppo di musica house svedese composto da Axwell, Steve Angello e Sebastian Ingrosso. Il gruppo, formatosi ufficialmente alla fine del 2008, si è piazzato al numero dieci della DJ Mag Top 100 DJ Poll 2011 ed è stato incluso tra “i volti della musica house progressiva mainstream, pur essendo accreditato per “aver stabilito il tono per il boom dell’EDM dei primi anni 2010, più di qualsiasi altro atto nella musica dance moderna”. Il trio è noto soprattutto per il loro singolo di maggior successo fino ad oggi, “Don’t You Worry Child”. Circa dieci anni fa, Il 24 giugno 2012, il gruppo ha annunciato che si sarebbe sciolto. La loro esibizione finale è stata all’Ultra Miami il 24 marzo 2013. Per i successivi cinque anni, Angello ha lavorato da solo, mentre Axwell e Ingrosso si sono esibiti come duo, Axwell e Ingrosso. Il 25 marzo 2018, il gruppo si è riunito per il 20° anniversario dell’Ultra Music Festival a Miami, in Florida e ha pubblicato il suo album di debutto in studio, Paradise Again, il 15 aprile 2022 attraverso la loro nuova etichetta, Republic. Qui sotto potete leggere tutte le informazioni sui biglietti ancora disponibili e la scaletta del concerto.

Swedish House Mafia, Milano, 18 ottobre 2022, Biglietti

Sono ancora disponibili diverse tipologie di biglietti per il concerto dei Swedish House Mafia a Milano, al Forum di Assago. Si parte dagli 80 euro del terzo settore numerato, passando per i 92 euro del Secondo Settore Numerato, fino ai 126.50 euro del Parterre in Piedi e il Primo Settore Numerato. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto dei biglietti.

La scaletta del concerto

Il concerto inizierà alle 21 al Forum di Assago.

Can U Feel It

It Gets Better / Greyhound

Miami 2 Ibiza / Can U Feel It

Sacrifice (The Weeknd cover)

Knas (Steve Angello song)

19.30 / We Come, We Rave, We Love

Lifetime

Calling (Lose My Mind) / Tell Me Why

Frankenstein / More Than You Know / Teasing Mr. Charlie

Antidote

Redlight

Dream Bigger

One (Your Name)

Don’t Go Mad

For Sale (Buy Now cover)

Time / Reload

Leave the World Behind

In My Mind

Turn On The Lights Again..

Heaven Takes You Home / Graveyard / Sweet Disposition

Don’t You Worry Child / For You / Save the World