Stasera, martedì 17 settembre, arriva all’Allianz Cloud di Milano il “Suzuki Music Party”, la serata evento condotta da Amadeus, che andrà in onda domenica 22 settembre in prima serata sul NOVE.

Lo show, prodotto da Banijay Italia in collaborazione con FriendsTv, ospiterà 15 artisti di spicco del panorama musicale italiano che per l’occasione presenteranno le loro nuove e attesissime hit dell’autunno, accompagnate dai classici del loro repertorio, per una serata che si preannuncia ricca di grandi sorprese.

Accanto al conduttore ci sarà l’attrice romana Ilenia Pastorelli.

Ecco, a seguire tutte le informazioni e anticipazioni sul concerto.

Suzuki Music Party, il cast dei cantanti

Ecco, a seguire, i cantanti che si esibiranno stasera, con un loro brano noto e un inedito:

Anna, Tananai, Fiorella Mannoia, Emma, Achille Lauro, Simba la Rue, Merk & Kremont, Ornella Vanoni, Lazza, Massimo Pericolo, Emis Killa e Baby Gang. Si aggiungono Paola & Chiara, Clara, La Rappresentante di Lista, Tredici Pietro, Francesca Michielin, Fudasca, BigMama, Benji & Fede e Mecna.

Suzuki Music Party, la scaletta

Ecco, invece, a seguire, l’ordine di esibizione dei cantanti:

Tananai

Anna

Ornella Vanoni

Achille Lauro

Emma

Baby Gang

Lazza

Fiorella Mannoia

Emis Killa, Massimo Pericolo e Merk & Kremont

Paola & Chiara con BigMama

Simba la Rue

Clara

Tredici Pietro, Francesca Michielin, Fudasca e Mecna

La Rappresentante di Lista

Benji e Fede

Parlando di questa serata speciale, Amadeus, durante la presentazioni dei palinsesti, ha dichiarato:

“Ho deciso di fare una serata televisivamente difficilissima perché abitualmente nessun programma consente di cantare canzoni inedite. Era un mio desiderio fare qualcosa per la musica. Ringrazio per questo non solo Warner Bros. Discovery, ma anche Suzuki. Ho chiesto a cantanti attuali di portare le loro canzoni dell’autunno: io, ad esempio, ho una grande curiosità musicale. Arriviamo da un’estate ricchissima e molti artisti non hanno neanche un brano nuovo. Abbiamo dovuto chiudere a 15 artisti e alcuni artisti sono rientrati in studio per chiudere il pezzo. Qualcuno ha scritto ‘il piccolo Sanremo di Amadeus’, invece sarà solo un grandissimo show. Ci saranno più di venti artisti con 15 brani complessivi”